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Європейські акції зростають; інвестори чекають на засідання ЄЦБ
12:23 23.01.2024 |
Європейські фондові ринки зростають у вівторок, продовживши нещодавнє ралі, викликане розвитком технологій, оскільки інвестори очікують на політичне рішення Європейського центрального банку.
О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,3% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,3%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,4% .
Європейські акції розпочали новий тиждень на позитивній ноті, чому сприяла підтримка з боку технологічного сектору США, який у п'ятницю підняв індекс S&P 500 до рекордного максимуму, вперше за два роки.
Однак у вівторок зростання обмежене, оскільки інвестори чекають на рішення ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики у четвер, щоб отримати підказки щодо термінів зниження відсоткових ставок центральним банком.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила минулого тижня, що зростання цін у єврозоні перебуває на шляху до зниження до цільового показника банку в 2%, але також припустила, що ще зарано оголошувати про перемогу над інфляцією.
Трейдери заклали зниження відсоткових ставок приблизно на 100 базисних пунктів цього року, із ймовірністю 96%, що перше зниження відбудеться у червні.
Банк Японії зберіг короткострокові відсоткові ставки на історичному мінімумі -0,1% і залишив свою політику контролю над кривою прибутковості без змін, як багато хто очікував.
Центральний банк також трохи знизив прогноз інфляції на 2024 фінансовий рік, припускаючи, що у політиків буде більше часу для збереження грошово-кредитної політики у надм'якому режимі.
У корпоративному секторі, акції Ericsson впали на 2,2% після того, як постачальник телекомунікаційного обладнання повідомив про падіння операційного прибутку у четвертому кварталі, але перевершив очікування, збільшивши свою маржу на ринку, де попит на обладнання 5G зростає повільно.
Акції Swatch Group зросли на 0,3% після того, як найбільший у світі виробник годинників повідомив про збільшення річних продажів на 5,2%, додавши, що бачить «відмінні перспективи зростання» на 2024 рік.
Акції Sanofi впали на 0,5% після того, як французька медична компанія погодилася купити проект із розробки ліків INBRX-101 у своєї материнської компанії Inhibrx приблизно за 2,2 мільярди доларів.
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