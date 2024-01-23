Ціни на золото зростають напередодні нових економічних сигналів

Ціни на золото зросли у вівторок, перейнявши легку слабкість долара, оскільки трейдери принишкли перед безліччю ключових економічних показників США цього тижня, хоча перспектива більш високих і довгострокових процентних ставок у США, як і раніше, стримує зростання.

Серед промислових металів ціни на мідь зросли на 1% на повідомленнях про те, що китайський уряд готує додаткові заходи щодо підтримки місцевих ринків. Китай є найбільшим у світі імпортером міді та є основною проблемою для цін на мідь.

Трейдери зараз шукають більше сигналів про економіку США на тлі зменшення бетів (bets) на те, що Федеральна резервна система почне знижувати процентні ставки вже у березні 2024 року. Ця ідея сильно тиснула на золото на початку січня, штовхаючи ціни на жовтий метал до рівня 2000 доларів за унцію.

Але золото відскочило від мінімумів 2024 року, оскільки погіршення геополітичних умов на Близькому Сході стимулювало покупку безпечних сховищ. Ціни на дорогоцінні метали також отримали підтримку з боку ставок на те, що ФРС наприкінці цього року послабить грошово-кредитну політику.

О 07:34 EET спотове золото зросло на 0,4% до $2029,53 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном у лютому зросли на 0,4% до $2030,70 за унцію .

Тепер основна увага була зосереджена на даних щодо валового внутрішнього продукту США за четвертий квартал, які мають вийти цього четверга, і які, як очікується, покажуть певне уповільнення загального зростання економіки.

Але будь-які ознаки стійкості економіки США, мабуть, дадуть ФРС більше можливостей збереження високих ставок протягом тривалого часу. Очікується, що центральний банк збереже ставки на рівні 23-річних максимумів на своєму засіданні наступного тижня.

Але перед цим дані щодо індексу цін PCE - ключовий індикатор інфляції ФРС - мають бути опубліковані цієї п'ятниці і, як очікується, підтвердять, що інфляція залишалася стабільною в грудні.

Ознаки стійкої інфляції у США та сили ринку праці у поєднанні з яструбиними попередженнями з боку представників ФРС змусили трейдерів значною мірою відмовитися від бетів (bets) на березневе зниження ставок. Частково цей розворот спричинив різке падіння цін на золото на початку січня.

Високі ставки не обіцяють нічого хорошого для золота, оскільки вони підвищують альтернативну вартість інвестицій у жовтий метал. Ця угода обмежила будь-яке значне зростання цін на золото за останні два роки.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає в березні, зросли майже на 1% до $3,7823, повернувши більшу частину втрат, які зазнали цього року.

Зростання цін на мідь послідувало за ширшим зростанням китайських фінансових ринків після того, як агентство Bloomberg повідомило, що Пекін розглядає пакет підтримки акцій материкового Китаю у розмірі 2 трильйони юанів (278 мільярдів доларів).

Звіт посилив оптимізм щодо посилення підтримки китайської економіки, яка може підтримати високий попит на мідь у країні найближчими місяцями.

Економічний спад у Китаї вплинув на ціни на мідь за останні два роки, оскільки ринки стали виявляти обережність щодо потенційного зниження апетиту країни до червоного металу.