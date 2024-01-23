Азіатські акції зростають, Nikkei не змінюється, Банк Японії залишається миролюбним

Більшість азіатських акцій зросли у вівторок, отримавши підтримку від Волл-стріт після того, як зростання технологічних компаній сприяло рекордному зростанню індексів США, тоді як Банк Японії зберіг свою ультра-блакитну позицію та прогнозує охолодження інфляції.

Китайські ринки дещо призупинили нещодавні втрати, тоді як індекс Hang Seng у Гонконгу піднявся з 15-місячного мінімуму на повідомленнях ЗМІ про те, що уряд планує мобілізувати додаткові заходи для підтримки місцевих фондових ринків.

Але індекси материкового Китаю залишилися на багаторічних мінімумах, особливо тому, що настрої щодо країни погіршилися через ознаки стійкої економічної слабкості.

Азіатські ринки в цілому виросли на тлі позитивної динаміки Уолл-стріт, оскільки технологічний сектор продовжував підтримуватися ажіотажем навколо штучного інтелекту. Індекси S&P 500 та Dow Jones Industrial Average досягли рекордних максимумів у понеділок.

Цього тижня також було опубліковано низку великих квартальних звітів США, включаючи звіти Netflix Inc, Tesla Inc та Intel Corporation.

Японські акції у вівторок скоротили своє внутрішньоденне зростання, при цьому індекси Nikkei 225 та TOPIX торгувалися у боковому напрямку під час денних торгів. Раніше під час сесії обидва індекси зросли до нових 34-річних максимумів.

Японські ринки постраждали від деякої фіксації прибутку, який різко піднявся напередодні засідання Банку Японії у вівторок.

Банк Японії зберіг свою ультра-голубину політику без змін, посилаючись на невизначеність щодо японської економіки. Але банк також урізав свій прогноз інфляції індексу споживчих цін на 2024 фінансовий рік - сценарій, який є гарною ознакою для японської економіки.

М'якіша інфляція дає Банку Японії невеликий стимул для початку жорсткості політики, при цьому у вівторок центральний банк також не дав мізерних сигналів щодо подібних планів. Ультра-голубина позиція Банку Японії стала ключовою точкою підтримки для японських акцій, оскільки грошово-кредитні умови залишалися м'якими, незважаючи на зростання ставок у світі.

Азіатські ринки загалом зросли через зростання акцій технологічних компаній. Австралійський індекс ASX 200 підскочив на 0,7% до двотижневого максимуму.

Південнокорейський індекс KOSPI зріс на 0,6%, незважаючи на те, що дані показали зростання інфляції цін у грудні.

Індійський індекс Nifty 50 відкрився зростанням приблизно на 0,7%, оскільки акції важковагових технологічних компаній у країні зростали порівняно зі своїми світовими аналогами.

Настрій щодо Індії також покращився на тлі ослаблення побоювань з приводу міжобщинного насильства в країні після відкриття храму в Північній Індії, що викликає суперечки.

У той час, як акції Гонконгу відновлювалися, базові індекси Китаю залишалися у вузькому торговому діапазоні і залишалися поблизу багаторічних мінімумів. Індекс Shanghai Shenzhen CSI 300 впав на 0,3% до п'ятирічного мінімуму, тоді як Shanghai Composite стабілізувався майже на чотирирічному мінімумі.

Bloomberg повідомив, що китайський уряд розглядає можливість створення стабілізаційного фонду фондового ринку в розмірі до 2 трильйонів юанів (278 мільярдів) для купівлі акцій та запобігання розпродажу на китайських фондових ринках.

Хоча звіт допоміг стримати великі втрати на китайських ринках, він також наголосив на необхідності втручання уряду на тлі тривалого падіння, на фондовому ринку країни.

Китайські акції показали найгірші результати в Азії у 2023 році, і це відставання поширилося і на 2024 рік, оскільки друга за величиною економіка світу не продемонструвала жодних ознак покращення.