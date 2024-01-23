Єна падає позаяк Банк Японії зберіг політику; Розмови про порятунок китайського ринку допомагають юаню та австралійському долару

Єна впала у вівторок після того, як Банк Японії (BOJ) зберіг свою надм'яку грошово-кредитну політику, прийнявши політичне рішення, що відповідало очікуванням ринку.

Востаннє японська валюта впала більш ніж на 0,2% до 148,39 за долар, після рішення Банку Японії зберегти цільову короткострокову відсоткову ставку на стабільному рівні -0,1% та цільову прибутковість за 10-річними японськими державними облігаціями (JGB) близько 0%.

Після завершення свого дводенного засідання з питань політики у вівторок центральний банк також не вніс змін до своїх подальших рекомендацій щодо грошово-кредитної політики та знизив прогноз зростання основних споживчих цін на майбутній фінансовий рік, що починається у квітні.

По відношенню до євро єна впала на 0,2% до 161,49. Стерлінг виріс на 0,43% до 188,56 єни.

"При підтвердженні продовження пом'якшення грошово-кредитної політики (долар/єна) може протестувати позначку 150", - сказав Хірофумі Судзукі, головний валютний стратег SMBC у Токіо, посилаючись на різку різницю у відсоткових ставках між Японією та Сполученими Штатами.

Очікування того, що Банк Японії може поступово відмовитися від своєї політики негативних процентних ставок цього місяця, було спростовано після руйнівного новорічного землетрусу в країні та миролюбних коментарів голови Банку Японії Кадзуо Уеди.

"Більшість аналітиків тепер передбачають, що Банк Японії відмовиться від своєї політики негативних процентних ставок на квітневому засіданні після того, як стануть відомі результати переговорів із заробітної плати в Шунто", - сказала Джой Янг, керівник відділу азіатських економічних досліджень у Point72.

«Хоча ми, як і раніше, вважаємо квітень найбільш вірогідним вікном, ризик того, що Банк Японії зробить перше підвищення пізніше квітня, зростає».

Цього тижня також відбудеться засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), на якому очікується, що ставка за депозитами залишиться стабільною на рівні 4,00%.

Політики ЄЦБ, зокрема президент Крістін Лагард, виступили проти очікувань ринку щодо швидкого зниження ставок.

Це трохи допомогло євро, оскільки за останні кілька сесій єдина валюта торгувалася переважно у боковому тренді. Востаннє він був на 0,05% вищим і становив 1,0889 долара.

Повідомлення про те, що Китай обмірковує пакет заходів щодо порятунку своїх падаючих фондових ринків, допомогло юаню та австралійському долару, який часто розглядається як більш ліквідний інструмент впливу на Китай.

Влада Китаю розглядає пакет заходів щодо стабілізації фондового ринку, повідомило у вівторок агентство Bloomberg News з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією.

Офшорний юань востаннє зростав на 0,2% до 7,1820 за долар. Його материковий аналог зріс на понад 0,1% до 7,1803 за долар.

Австралійський долар зріс більш ніж на 0,4% і востаннє піднімався на 0,29% до $0,6589.

Новозеландський долар додав 0,17% до $0,6088 після падіння до двомісячного мінімуму в $0,60625 раніше під час сесії.

«Ця новина викликала зростання показників ризику, зокрема австралійського долара та новозеландського долара...», - сказав Крістофер Вонг, валютний стратег OCBC.

«Ще невідомо, чи це просто розмови, але якщо рано чи пізно це дійсно матеріалізується, тоді показники ризику можуть торгуватися вище».

На ширшому ринку долар трохи послабшав, внаслідок чого фунт стерлінгів зріс на 0,07% до $1,2720.

Індекс долара впав на 0,1% до 103,30, хоча й залишився неподалік місячного максимуму в 103,69, досягнутого минулого тижня, оскільки трейдери стримали свої очікування на зниження ставок Федеральною резервною системою в березні.

Це підтримало прибутковість казначейських облігацій США: прибутковість дворічних облігацій становила 4,3910%. Базова прибутковість 10-річних облігацій також встановилася вище за 4% і востаннє становила 4,1014%.

"Ми очікуємо, що FOMC залишиться в режимі очікування, не тільки щодо відсоткової ставки ФРС на січневому засіданні, але й щодо його політичного керівництва", - заявили економісти Wells Fargo перед засіданням ФРС наступного тижня.

"Хоча прогрес у зниженні інфляції за останні шість місяців свідчить про те, що зниження ставок відбудеться, недавні показники економіки не вказують на негайну необхідність пом'якшення інфляції".

Що стосується криптовалют, біткойн зріс на 0,4% до $39 974 після падіння нижче за рівень $40 000 на попередній сесії вперше з моменту запуску 11 спотових біржових фондів біткойнів 11 січня.