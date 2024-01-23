S&P 500 закрився на рекордному максимумі другу сесію поспіль

У понеділок індекс S&P 500 досяг другого рекордного максимуму поспіль, оскільки акції технологічних компаній збільшили недавнє зростання, а інвестори чекали на майбутні корпоративні звіти, щоб отримати підказки про прогноз прибутку цього року.

Підсумки п'ятниці підтвердили, що індекс S&P 500 знаходиться на бугаєвому ринку з тих пір, як закрився на мінімумі 12 жовтня 2022 року, згідно з одним із показників, що широко використовуються.

Netflix, Tesla, Abbott Laboratories, Intel та Johnson & Johnson мають звітувати цього тижня.

Очікується, що кілька провідних важковаговиків у сфері технологій, включаючи Microsoft і Apple, будуть звітувати про результати наступного тижня.

"Доходи та прогнози будуть мати вирішальне значення для подальшого зміцнення мегатехів на ринку", - сказав Квінсі Кросбі, головний глобальний стратег LPL Financial у Шарлотті, Північна Кароліна.

Індекс напівпровідників зріс на 0,3% і досяг нового історичного максимуму, тоді як Nvidia також додала 0,3% і встановила новий рекорд. Технологічний індекс S&P 500 збільшився на 0,4%.

Інвестори також чекають цього тижня звітів щодо індексу особистих споживчих витрат (PCE), глобальних показників PMI від S&P та попередніх даних щодо ВВП за четвертий квартал, щоб отримати можливі підказки щодо наступного політичного рішення центрального банку США.

"Те, що фондовий ринок тут досить впевнений, має сенс, враховуючи ту силу, яку ми спостерігали в перші кілька тижнів року завдяки підтримці споживачів", - сказав Метт Стакі, головний портфельний менеджер з акцій. у компанії Northwestern Mutual Wealth Management.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 138,01 пункту, або 0,36%, до 38 001,81, S&P 500 додав 10,62 пункту, або 0,22%, до 4 850,43, а індекс Nasdaq Composite додав 49, 32 пункти, або 0,32%, до 15 360,29.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери відмовилися від своїх очікувань зниження ставки як мінімум на 25 базисних пунктів у березні, тепер більше уваги приділяється травню з ймовірністю 53%.

Найбільше денне відсоткове зниження індексу S&P 500 відбулося у Archer-Daniels-Midland. Акції компанії впали на 24,2%, що стало найбільшим відсотковим падінням за останні десятиліття після того, як її фінансового директора було відправлено до адміністративної відпустки для розслідування та скоротило річний прогноз прибутку.

Крім того, акції Gilead впали на 10,2% після того, як компанія заявила, що її препарат Trodelvy не зміг значно покращити виживання пацієнтів з поширеним недрібноклітинним раком легень у ході пізнього дослідження.

Обсяг на біржах США становив 11,86 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,42 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3,17 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,38 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 встановив 82 нових 52-тижневих максимуми та 3 нових мінімуми; Nasdaq Composite зафіксував 161 новий максимум та 130 нових мінімумів.