Долар США слабко зміцнюється до євро, дешевшає до єни та фунта

Долар США незначно зміцнюється в парі з євро на торгах у понеділок, слабко дешевшає до єни й фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,02%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,01%.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на засідання Європейського центрального банку (ЄЦБ), яке відбудеться в четвер. Трейдери впевнені, що регулятор не змінюватиме ставки на майбутньому засіданні, й очікуватимуть від голови ЄЦБ Крістін Лагард сигналів про те, коли може розпочатися пом'якшення грошово-кредитної політики, зазначає Trading Economics.

Минулого тижня Лагард сказала, що ЄЦБ, імовірно, опустить ставки влітку поточного року.

Пара євро/долар за даними на 13:40 кч торгується на рівні $1,0890 порівняно з $1,0898 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2710 проти $1,2703 за підсумками торгів у п'ятницю.

Курс долара в парі з єною опустилася до 147,91 єни проти 148,15 єни за підсумками попередніх торгів.

Банк Японії цього тижня також проводить засідання, підсумки якого буде підбито у вівторок.

Експерти, опитані агентством Bloomberg, очікують, що японський ЦБ збереже незмінними ключові параметри грошово-кредитної політики у вівторок. Увага трейдерів фокусуватиметься на оцінках голови ЦБ Кадзуо Уеди щодо прогресу в русі інфляції до цілей регулятора.

Раніше він зазначав, що Банку Японії необхідно бачити стійкість інфляції, щоб завершити політику від'ємних процентних ставок.

Статдані, опубліковані минулого тижня, засвідчили сповільнення темпів зростання споживчих цін у Японії в грудні до мінімальних із липня 2022 року 2,6% у річному виразі.

Пара долар/юань у понеділок торгується на рівні 7,1945 юаня проти 7,1782 юаня на закриття попередньої сесії.