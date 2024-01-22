Найбільші хедж-фонди світу отримали рекордний прибуток у 2023 році

Прибуток найбільших хедж-фондів світу у 2023 році досяг рекорду, зокрема завдяки зростанню котирувань акцій, пише Financial Times.

20 провідних фондів отримали минулого року прибуток у розмірі $67 млрд порівняно з попереднім максимумом $65 млрд, зафіксованим за підсумками 2021 року, за розрахунками LCH Investments.

Таким чином вони закріпили своє домінування в галузі. 20 найуспішніших хедж-фондів управляють лише 19% активів ($665,5 млрд), але при цьому вони заробили минулого року приблизно третину сукупного прибутку галузі.

TCI заробив для інвесторів $12,9 млрд, завершивши рік підйомом на 33% порівняно зі зростанням на 24% американського фондового індексу S&P 500. У його портфель на кінець вересня входили великі пакети акцій таких компаній, як Alphabet Inc., Canadian National Railway, Visa Inc., General Electric Co. та Moody's.

Прибуток фонду Citadel у 2023 році склав $8,1 млрд (після рекордних $16 млрд роком раніше), Viking - $6 млрд, Millennium - $5,7 млрд, DE Shaw - $4,2 млрд, Pershing Square - $3,5 млрд.

Тим часом втрати Bridgewater за минулий рік становили $2,6 млрд, Caxton - $0,3 млрд.

При цьому даних Soros Fund Management, засновником якого є відомий інвестор і мільярдер Джордж Сорос, відсутні.

Середній дохід від інвестицій 20 фондів у 2023 році становив 10,5% порівняно з 6,4% загалом у галузі.