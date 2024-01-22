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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,4691 грн/$1
12:54 22.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 22 січня 2024 року.
|Показник
|19.01.2024
|22.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.5399
|37.4691
|-0.19
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 22 січня - 37,5268 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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