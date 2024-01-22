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Європейські акції зростають на тлі підйому Волл-стріт
12:28 22.01.2024 |
Європейські акції відкрилися зростанням у понеділок, спіймавши попутний вітер від стрибка на Волл-стріт, який призвів до того, що індекс S&P 500 досяг рекордного піку на попередній сесії, тоді як інвестори чекають на політичне рішення Європейського центрального банку, яке має бути прийняте на цьому тижні.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 зріс на 0,7% станом на 10:10 EET після зниження на 1,5% минулого тижня.
Індекс S&P 500 у п'ятницю досяг рекордного максимуму, вперше за два роки, чому сприяло ралі американських виробників мікросхем та акцій важковагових технологічних компаній.
Акції технологічних компаній у єврозоні зросли на 1,2% у понеділок.
Акції ASML Holdings додали до зростання акцій сектору на 2,2% після того, як Bernstein підвищив рейтинг голландського виробника напівпровідникового обладнання до "переважаючий" (outperform) з "ринкового" (market-perform).
Увага інвесторів прикута до рішення ЄЦБ щодо грошово-кредитної політики, яке має бути прийняте 25 січня, щоб визначити терміни зниження процентних ставок центральним банком.
Серед іншого акції Kindred підскочили на 16,8% після того, як французька ігрова компанія La Francaise des Jeux зробила пропозицію про поглинання свого європейського онлайн-аналогу в рамках угоди на суму 0,28 мільярда доларів. Акції La Francaise зросли майже на 5%.
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