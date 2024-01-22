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АНАЛІТИКА

За тиждень Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку до 531 мільйона доларів

08:46 22.01.2024 |

Фінанси

 

Нацбанк за тиждень зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку до 531 мільйона доларів. Скоротились також закупівлі.

Про це відомо зі статистика Національного банку.

Згідно з даними Нацбанку, за тиждень з 15 по 19 січня 2024 року на міжбанківському ринку Нацбанк продав 531 млн дол, що на 142,62 млн дол менше ніж минулого тижня.

При цьому було куплено 100 тис дол, що на 250 тис менше, ніж минулого тижня.

Загалом за 2024 рік Нацбанк продав 1,994 млрд дол, а купив 650 тис дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня 2023 року курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.
За матеріалами: Економічна правда
 

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