Фінансові новини
- |
- 22.01.24
- |
- 11:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За тиждень Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку до 531 мільйона доларів
08:46 22.01.2024 |
Нацбанк за тиждень зменшив чистий продаж валюти на міжбанківському ринку до 531 мільйона доларів. Скоротились також закупівлі.
Про це відомо зі статистика Національного банку.
Згідно з даними Нацбанку, за тиждень з 15 по 19 січня 2024 року на міжбанківському ринку Нацбанк продав 531 млн дол, що на 142,62 млн дол менше ніж минулого тижня.
При цьому було куплено 100 тис дол, що на 250 тис менше, ніж минулого тижня.
Загалом за 2024 рік Нацбанк продав 1,994 млрд дол, а купив 650 тис дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.
Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня 2023 року курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Акція протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу: «Маніфест 42» обіцяє частково призупинити роботу компаній
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський вносить до Ради законопроєкт про множинне громадянство для українців за кордоном і добровольців
|Поліція встановила причетних до погроз журналісту Ніколову
|Зеленський про вибори під час війни: Маємо думати, як робити
|Прокуратура розпочала розслідування щодо погроз журналісту Ніколову
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 22.01.24
|За тиждень Нацбанк знизив продаж валюти на міжбанку до 531 мільйона доларів
|Ціни на золото падають на тлі вищих ставок на довгострокову перспективу
|Азіатські акції зростають, лідирує Nikkei на тлі ажіотажу навколо штучного інтелекту; Китай відстає
|Долар щосили намагається зберегти зростання, навіть незважаючи на те, що шанси на березневе зниження ставок знижуються
|Індекс S&P 500 вперше за два роки досяг рекордно високого рівня закриття; виробники мікросхем стрімко зростають
Бізнес
|Білл Гейтс: У найближчі п'ять років технологія ШІ стане революційною для всіх
|Boeing звернувся до Ryanair за підтримкою у проведенні перевірок
|Windows 11 незабаром підтримуватиме USB 4 v2 (80 Гбіт/с). Першим стане ноутбук Razer Blade 18
|Роботи Toyota вчаться виконувати роботу по дому, копіюючи дії людей
|Microsoft запустила Copilot Pro — передплату на штучний інтелект у Word, Excel і PowerPoint за $20/місяць
|Маск хоче 25% контролю над Tesla для лідерства в ШІ та робототехніці
|Україна та Велика Британія запустили технологічний міст для ІТ-сектору