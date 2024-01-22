Ціни на золото падають на тлі вищих ставок на довгострокову перспективу

Ціни на золото впали на азіатських торгах у понеділок на тлі зростаючих ставок на те, що Федеральна резервна система довше утримуватиме процентні ставки на високому рівні, хоча деякий попит на активи-притулки та короткострокова слабкість долара утримували жовтий метал вище за ключові рівні.

У січні ціни на дорогоцінні метали постраждали від сильної фіксації прибутку, оскільки трейдери відмовилися від бетів (bets) на те, що ФРС почне знижувати процентні ставки вже у березні 2024 року. Це ослаблення досягло апогею наприкінці минулого тижня, коли жовтий метал упав майже до рівня нижче за 2000 доларів за унцію.

Але золото знайшло сильну підтримку на цьому рівні, чому сприяв переважно попит на активи-притулку перед загрозою загострення конфлікту на Близькому Сході. Деяка короткострокова фіксація прибутку в доларі, який упав із місячного мінімуму у понеділок, також сприяла цінам на зливки.

Але золото, як і раніше, перебуває під тиском через перспективу продовження високого рівня ставок у США.

О 07:31 EET спотове золото впало на 0,3% до 2022,91 дол. .

CME Fedwatch tool показав у понеділок, що трейдери тепер оцінюють більшу ймовірність того, що ФРС у березні збереже ставки на стабільному рівні, на відміну від початкових очікувань їхнього зниження.

Цей інструмент показав ймовірність 52,9% для ФРС зберегти ставки на стабільному рівні, що значно вище за ймовірність 19%, що спостерігалася минулого тижня. Трейдери також прогнозували ймовірність зниження на 25 базисних пунктів у 46,2%, що різко нижче за ймовірність 76,3%, що спостерігалася тиждень тому.

Зміна очікувань відбулася на тлі хору представників ФРС, які заявили, що центральному банку ще зарано розглядати питання про зниження ставок, особливо з огляду на те, що інфляція залишається стійкою. Очікується, що центральний банк також збереже ставки на колишньому рівні на нараді наступного тижня.

Але перед цим цього тижня вийде низка ключових економічних показників США. Дані ВВП за четвертий квартал будуть опубліковані в четвер, а дані щодо індексу цін PCE, який є кращим показником інфляції ФРС, будуть опубліковані в п'ятницю.

Очікується, що обидва значення враховуватимуться у планах ФРС щодо ставок цього року. Хоча очікується, що золото зрештою виграє від зниження ставок ФРС, терміни та масштаб потенційного зниження залишаються невизначеними.

Серед промислових металів ціни на мідь трохи знизилися в понеділок і зберегли велику частину втрат, які зазнали в січні.

Ф'ючерси на мідь з терміном дії в березні впали на 0,4% до $3,7752 за фунт, а в січні знизилися на 3%.

Червоний метал постраждав через зростаючі сумніви у відновленні економіки в Китаї, найбільшому імпортері, після того, як країна продемонструвала приголомшливі показники ВВП за четвертий квартал.

Настрої щодо Китаю в понеділок не показали жодних ознак покращення після того, як Народний банк Китаю зберіг базові ставки за кредитами на рекордно низькому рівні, сигналізуючи, що він має обмежені можливості для подальшого пом'якшення політики та підтримки зростання.

За межами Китаю цього тижня будуть опубліковані дані щодо індексів менеджерів із закупівель у кількох найбільших економіках, які, як очікується, покажуть стійку слабкість ділової активності.