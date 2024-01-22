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Долар щосили намагається зберегти зростання, навіть незважаючи на те, що шанси на березневе зниження ставок знижуються
07:41 22.01.2024 |
Долар США щосили намагався зберегти зростання на азіатських торгах в понеділок, оскільки рішення центральних банків Японії і Європи, що насуваються, змусили призупинити його ралі, викликане даними, наприкінці минулого тижня.
Японська єна стала помітною рушійною силою в спокійних торгах, оскільки вона відійшла від місячного мінімуму п'ятниці у 148,80. Валюта постраждала найсильніше щодо долара цього року, впавши приблизно на 5% внаслідок швидкого розвороту після грудневого відскоку до п'ятимісячного піку близько 140.
Дводенне засідання Банку Японії розпочнеться у понеділок. Ставки на вихід із негативних відсоткових ставок BOJ на цьому засіданні було скасовано після новорічного землетрусу на західному узбережжі Японії, а також миролюбних коментарів Банку Японії.
Торгово-зважений індекс долара знизився на 0,07% до 103,19 і не змінився по відношенню до євро до 1,0898 долара.
Досі його зростання цього року було обережним і непостійним, оскільки інвестори намагаються ухвалити рішення про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати ставки. Дані кінця минулого тижня, що показують, що економічна активність у США залишається стійкою, незважаючи на те, що відсоткові ставки знаходяться на найвищому рівні за останні десятиліття, змусили ринки відмовитися від очікувань зниження ставок, яке розпочнеться вже у березні.
Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі у п'ятницю заявила, що, на її думку, економіка та грошово-кредитна політика США перебувають у «хорошому стані», і передчасно думати про неминучість зниження ставок.
Трейдери на ринку ф'ючерсів на короткострокові процентні ставки роблять ставку на те, що зниження процентних ставок почнеться в травні, при цьому ймовірність березневого зниження впаде нижче 50% порівняно з майже 80% у перші тижні січня, згідно з даними CME Group.
Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу онлайн-брокера Pepperstone, сказав, що ці шанси навряд чи сильно зміняться до кінця цього тижня, коли буде опубліковано ключовий індикатор інфляції ФРС - базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE).
«Долар США підтримує зв'язок з прогнозними курсами після березневого зниження ставки ФРС, коли ймовірність зниження ставки падає то відбувається зростання долара, і навпаки», - написав він.
Аналітики NatWest Markets відзначили, що долар США має можливості для продовження корекції, але короткострокові оцінки ФРС виглядають менш передчасними, і що перспективи зараз трохи більш збалансовані.
Прибутковість казначейських облігацій, що рухається звернено назад пропорційно до цін, зростала [в США] протягом останніх кількох днів, оскільки чиновники центрального банку чинили опір очікуванням ринку щодо швидкого переходу до нижчих ставок.
Цього тижня ринкам також є на чому зосередитися: засідання Європейського центрального банку та Банку Туреччини у четвер, напружений сезон звітності та зіткнення у Червоному морі порушують глобальну торгівлю та ланцюжки поставок.
Напередодні засідання ЄЦБ з політики дебати дещо змістилися, оскільки політики визнають, що наступним кроком буде зниження вартості запозичень, але пізніше й у меншому обсязі, ніж очікують на ринки. Аналітики ринку вважають, що прогноз ЄЦБ щодо інфляції невірний, і очікують на п'ять скорочень цього року.
"ЄЦБ, схоже, згуртовується", - пише NatWest Markets. «Незважаючи на це, ми вважаємо, що ЄЦБ бракує яструбової переконливості, і бачимо, що баланс ризиків, як і раніше, схиляється до «голубини» позиції».
Тим часом, американські акції різко зросли. У п'ятницю індекс S&P 500 підтвердив, що знаходиться на бугаєвому ринку з жовтня 2022 року, вперше за два роки досяг рекордного рівня закриття. Більшість прибутку було отримано завдяки ставкам інвесторів зниження ставок ФРС.
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