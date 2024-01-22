Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Долар щосили намагається зберегти зростання, навіть незважаючи на те, що шанси на березневе зниження ставок знижуються

07:41 22.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США щосили намагався зберегти зростання на азіатських торгах в понеділок, оскільки рішення центральних банків Японії і Європи, що насуваються, змусили призупинити його ралі, викликане даними, наприкінці минулого тижня.

Японська єна стала помітною рушійною силою в спокійних торгах, оскільки вона відійшла від місячного мінімуму п'ятниці у 148,80. Валюта постраждала найсильніше щодо долара цього року, впавши приблизно на 5% внаслідок швидкого розвороту після грудневого відскоку до п'ятимісячного піку близько 140.

Дводенне засідання Банку Японії розпочнеться у понеділок. Ставки на вихід із негативних відсоткових ставок BOJ на цьому засіданні було скасовано після новорічного землетрусу на західному узбережжі Японії, а також миролюбних коментарів Банку Японії.

Торгово-зважений індекс долара знизився на 0,07% до 103,19 і не змінився по відношенню до євро до 1,0898 долара.

Досі його зростання цього року було обережним і непостійним, оскільки інвестори намагаються ухвалити рішення про те, коли Федеральна резервна система почне знижувати ставки. Дані кінця минулого тижня, що показують, що економічна активність у США залишається стійкою, незважаючи на те, що відсоткові ставки знаходяться на найвищому рівні за останні десятиліття, змусили ринки відмовитися від очікувань зниження ставок, яке розпочнеться вже у березні.

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі у п'ятницю заявила, що, на її думку, економіка та грошово-кредитна політика США перебувають у «хорошому стані», і передчасно думати про неминучість зниження ставок.

Трейдери на ринку ф'ючерсів на короткострокові процентні ставки роблять ставку на те, що зниження процентних ставок почнеться в травні, при цьому ймовірність березневого зниження впаде нижче 50% порівняно з майже 80% у перші тижні січня, згідно з даними CME Group.

Кріс Вестон, керівник дослідницького відділу онлайн-брокера Pepperstone, сказав, що ці шанси навряд чи сильно зміняться до кінця цього тижня, коли буде опубліковано ключовий індикатор інфляції ФРС - базовий індекс цін на особисті споживчі витрати (PCE).

«Долар США підтримує зв'язок з прогнозними курсами після березневого зниження ставки ФРС, коли ймовірність зниження ставки падає то відбувається зростання долара, і навпаки», - написав він.

Аналітики NatWest Markets відзначили, що долар США має можливості для продовження корекції, але короткострокові оцінки ФРС виглядають менш передчасними, і що перспективи зараз трохи більш збалансовані.

Прибутковість казначейських облігацій, що рухається звернено назад пропорційно до цін, зростала [в США] протягом останніх кількох днів, оскільки чиновники центрального банку чинили опір очікуванням ринку щодо швидкого переходу до нижчих ставок.

Цього тижня ринкам також є на чому зосередитися: засідання Європейського центрального банку та Банку Туреччини у четвер, напружений сезон звітності та зіткнення у Червоному морі порушують глобальну торгівлю та ланцюжки поставок.

Напередодні засідання ЄЦБ з політики дебати дещо змістилися, оскільки політики визнають, що наступним кроком буде зниження вартості запозичень, але пізніше й у меншому обсязі, ніж очікують на ринки. Аналітики ринку вважають, що прогноз ЄЦБ щодо інфляції невірний, і очікують на п'ять скорочень цього року.

"ЄЦБ, схоже, згуртовується", - пише NatWest Markets. «Незважаючи на це, ми вважаємо, що ЄЦБ бракує яструбової переконливості, і бачимо, що баланс ризиків, як і раніше, схиляється до «голубини» позиції».

Тим часом, американські акції різко зросли. У п'ятницю індекс S&P 500 підтвердив, що знаходиться на бугаєвому ринку з жовтня 2022 року, вперше за два роки досяг рекордного рівня закриття. Більшість прибутку було отримано завдяки ставкам інвесторів зниження ставок ФРС.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5268
  0,1826
 0,48
EUR
 1
 40,8404
  0,1742
 0,42

Курс обміну валют на сьогодні, 10:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5920  0,12 0,33 38,2332  0,10 0,26
EUR 40,9512  0,13 0,32 41,7876  0,11 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4300  0,09 0,24 37,4700  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес