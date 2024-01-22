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Індекс S&P 500 вперше за два роки досяг рекордно високого рівня закриття; виробники мікросхем стрімко зростають

07:08 22.01.2024 |

Фінанси

 

Індекс S&P 500 у п'ятницю вперше за два роки досяг рекордно високого рівня закриття, чому сприяло зростання акцій виробників мікросхем та інших великих технологічних компаній на оптимізм щодо штучного інтелекту.

Закриття індексу підтвердило, що S&P 500 знаходиться на бугаєвомуу ринку з моменту закриття на мінімумі 12 жовтня 2022 року, згідно з одним із показників, який також вважає цю дату кінцем ведмежого ринку.

Внаслідок розпродажу між рекордним максимумом закриття 4796,56 3 січня 2022 року та мінімумом у жовтні 2022 року індекс S&P 500 упав на 25%.

У п'ятницю індекс S&P 500 підскочив на 1,23% та завершив сесію на позначці 4839,81 пункту.

«Це дійсно обнадійливий день з точки зору активності, і позначка 4800, безумовно, була ключовим рівнем, який було важко подолати. Тому, якщо ми продовжимо рухатись у цьому напрямі, це буде дуже позитивним сигналом», - сказав він. Ліза Еріксон, керівник відділу публічних ринків у U.S. Bank Wealth Management у Міннеаполісі.

Акції Nvidia зросли на 4,2%, а акції Advanced Micro Devices зросли більш ніж на 7% після того, як виробник серверів Super Micro Computer підвищив прогноз прибутку на другий квартал , Внаслідок чого акції компанії злетіли на 36%.

За даними LSEG, інвестори обміняли акції Nvidia на 31 мільярд доларів та акції AMD на 23 мільярди доларів. Це більш високий оборот, ніж будь-яка інша компанія на Волл-стріт.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor злетів на 4% до рекордного рівня, а індекс сектора інформаційних технологій S&P 500 підскочив більш як на 2% до рекордного рівня.

Microsoft і Apple, дві найдорожчі компанії у світі, зросли більш ніж на 1%.

Акції виробників мікросхем зросли після того, як Тайванська компанія з виробництва напівпровідників, найбільший у світі контрактний виробник чіпів, заявила в середу, що спостерігає бурхливий попит на високопродуктивні чіпи, які використовуються у штучному інтелекті.

Індекс Nasdaq підскочив на 1,70% до 15 310,97 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 1,05% до 37 863,80 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був великим: було продано 12,3 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Після зростання в грудні, Волл-стріт в останні тижні тупцювала на місці, оскільки інвестори стримували очікування, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки вже в березні.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери, які займаються відсотковими ставками, тепер вбачають 52% ймовірність зниження ставки в березні.

Фондові інвестори також були надихнуті в п'ятницю попереднім дослідженням університету Мічігану, яке показало, що споживчі настрої в січні покращилися до найвищого рівня з літа 2021 року.

Індекс S&P 500 може втратити обороти, якщо компанії, які повідомляють квартальні результати протягом кількох наступних тижнів, не зможуть виправдати відносно високі оцінки. У вівторок відзвітує Netflix, у середу - Tesla.

"Цей новий рекордний рівень індексу S&P 500 буде стійким доти, доки прибуток буде відповідати очікуванням", - сказав Стів Сосник, головний стратег Interactive Brokers.

"Якщо, з іншого боку, ми виявимо, що ринок або випередив сам себе ... або ми отримаємо рекомендації від деяких з цих компаній, які не відповідають бугаєвим настроям, які в них закладені, це може бути реальний ризик".

Акції Travelers Cos підскочили на 6,7% після того, як прибуток страховика у четвертому кварталі зріс більш ніж удвічі, а акції State Street зросли на 2,1% після того, як кредитор повідомив про рекордний чистий приплив коштів у свій підрозділ Global Advisors у четвертому кварталі.

Акції Spirit Airlines відновилися на 17% після збитків на початку цього тижня, оскільки вони оцінювали варіанти рефінансування свого боргу з терміном погашення у 2025 році на тлі побоювань щодо можливості авіакомпанії залишатися на плаву.

Акції iRobot впали майже на 27% після того, як у звіті йшлося про те, що наглядовий орган Європейського Союзу з питань конкуренції планує заблокувати придбання Amazon.com виробника роботів-пилососів за 1,4 мільярда доларів.

Зростання випуску індексу S&P 500 перевищували падаючі у співвідношенні 2,9 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 60 нових максимумів та 3 нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 97 нових максимумів та 191 новий мінімум.
За матеріалами: investing.com
 

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