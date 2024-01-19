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Долар США слабо дешевшає до євро та єни, дорожчає в парі з фунтом
14:46 19.01.2024 |
Долар США слабо дешевшає до євро та єни на торгах у п'ятницю, зміцнюється до фунта стерлінгів.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,2%, ширший WSJ Dollar Index - 0,09%.
Пара євро/долар за даними на 13:45 EET торгується на рівні $1,0886 порівняно з $1,0877 на закриття попередньої сесії.
Президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард, яка брала участь у п'ятницю в одній із сесій Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі, не обговорювала питань грошово-кредитної політики.
Протокол грудневого засідання ЄЦБ, опублікований напередодні, засвідчив тривале занепокоєння ради керівників можливістю прискорення інфляції в єврозоні в найближчій перспективі.
Тим часом темпи зниження цін виробників (індекс PPI) у Німеччині в грудні прискорилися, повідомило в п'ятницю Федеральне статистичне управління країни (Destatis). Індекс PPI опустився на 1,2% відносно листопада і на 8,6% у річному вираженні. Місяцем раніше зниження становило 0,5% і 7,9% відповідно.
Падіння цін виробників у ФРН у річному вираженні відзначається шість місяців поспіль, що пов'язано, головним чином, зі зменшенням вартості енергоносіїв.
Дані щодо роздрібного продажу Великої Британії, опубліковані в п'ятницю, виявилися слабшими, ніж очікувалося, що підвищило оптимізм ринку щодо швидкого зниження базової процентної ставки Банком Англії, пише Financial Times.
Роздрібний продаж у країні впав у грудні на 3,2% порівняно з попереднім місяцем - максимальними темпами із січня 2021 року, повідомило Національне статистичне управління (ONS). Експерти в середньому очікували зниження на 0,5%, за даними Trading Economics.
Наразі трейдери очікують, що Банк Англії почне цикл зниження ставки в червні, зазначає Trading Economics.
Курс фунта до долара становить $1,2684 проти $1,2707 за підсумками попередніх торгів.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 148,02 єни проти 148,17 єни за підсумками попередніх торгів.
Споживчі ціни в Японії в грудні збільшилися мінімально з липня 2022 року - на 2,6% у річному вираженні (2,8% у листопаді), повідомило в п'ятницю міністерство внутрішніх справ і комунікацій країни.
Ціни без урахування свіжих продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) минулого місяця підвищилися на 2,3% у річному вираженні (2,5% у листопаді). Темпи зростання виявилися найслабшими за півтора року.
Уповільнення інфляції в Японії дає центробанку країни додатковий привід не поспішати з підйомом ключової процентної ставки. Багато експертів очікують, що Банк Японії утримається від підвищення ставки на січневому засіданні і почне посилювати грошово-кредитну політику лише у квітні.
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