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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,5399 грн/$1
13:48 19.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 19 січня 2024 року.
|Показник
|18.01.2024
|19.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.7640
|37.5399
|-0.59
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 19 січня - 37,7094 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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