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АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають слідом за Волл-стріт

12:19 19.01.2024 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки зросли у п'ятницю, продовжуючи глобальне зростання, викликане технологіями, оскільки інвестори позбулися негативних настроїв, які були на початку тижня.

О 10:20 EET індекс DAX у Німеччині підвищився на 0,5%, CAC 40 у Франції підвищився на 0,5%, а індекс FTSE 100 у Великобританії піднявся на 0,8%.

Європейські акції слідують за сильним зростанням на Волл-стріт, причому індекс S&P 500 був близьким до рекордно високого рівня, оскільки оптимізм щодо штучного інтелекту сприяв зростанню низки виробників мікросхем.

Крім того, азійські акції виграли від сильного прогнозу зростання Taiwan Semiconductor Manufacturing, найбільшого у світі виробника напівпровідників за контрактом.

Тим не менш, основні європейські індекси все ще готові до тижневих втрат через зростаючі сумніви в тому, що головні центральні банки, і Федеральна резервна система зокрема, погодяться на дострокове зниження процентних ставок, оскільки інфляція залишається стабільною.

Споживчі ціни у Сполученому Королівстві у грудні зросли до 4,0% у річному вимірі, підвищившись вперше за 10 місяців.

Тим не менш, зростання в Європі складно підтвердити: роздрібні продажі у Великобританії в грудні впали на 3,2% порівняно з місяцем, що є найбільшим падінням за майже три роки, що підвищує ризик того, що економіка увійде до рецесії у четвертому кварталі.

Додаткові дані щодо Європи у п'ятницю обмежені, тому найбільшу увагу буде приділено закриттю Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард у п'ятницю стане зіркою, виступаючи вдруге цього тижня. Вона зменшила очікування щодо раннього зниження ставок у середу, і здається малоймовірною, що вона відступить сьогодні.

У корпоративному секторі акції Deliveroo зросли на 0,7% після того, як компанія з доставки їжі заявила, що її прибутки за 2023 рік перевищуватимуть очікування, посилаючись на стійкий піт з боку клієнтів.

Це контрастує з невтішним оновленням конкурента Just Eat Takeaway на початку цієї тижня, в якому говориться, що замовлення впали на 6% у Великобританії минулого року та на цілих 16% у Південній Європі.
За матеріалами: investing.com
 

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