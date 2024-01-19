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Індекс S&P 500 близький до рекордного максимуму, оскільки оптимізм у галузі штучного інтелекту підживлює виробників чіпів
07:59 19.01.2024 |
У четвер фондові індекси США різко зросли: індекс S&P 500 наблизився до рекордних максимумів, оскільки оптимізм у галузі штучного інтелекту сприяв зростанню акцій Nvidia та інших виробників чіпів.
Акції компанії Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), зареєстрованої в США, зросли майже на 10% після того, як найбільший у світі контрактний виробник напівпровідників прогнозував зростання виручки в 2024 році більш ніж на 20% на тлі зростання попиту на високопродуктивні чіпи, що використовуються в ШІ застосунках.
Акції виробника мікросхем Nvidia зросли на 1,9% до рекордного рівня, і це була найбільш торгована компанія на Волл-стріт: її акції були продані на суму майже 28 мільярдів доларів. Акції Rival Advanced Micro Devices зросли на 1,6% і досягли рекордного рівня.
Broadcom, Qualcomm та Marvell Technology додали більше 3% кожний. Індекс напівпровідників Philadelphia SE зріс на 3,4% і наблизився до рекордного максимуму грудня 2023 року.
"ШІ призвів до того, що в цій галузі почалося карколомне ралі, і я не думаю, що воно припиниться найближчим часом", - сказав Джейк Долархайд, генеральний директор Longbow Asset Management.
Акції Apple підскочили на 3,3% після того, як BofA Global Research підвищило рейтинг акцій виробника iPhone до "купувати" з "нейтрального". Це допомогло індексу інформаційних технологій S&P 500 піднятися на 2% та досягти рекордного рівня.
Індекс S&P 500 піднявся на 0,88% і завершив сесію на позначці 4780,94 пунктів. Індекс впав лише на 0,3% порівняно з рекордно високим рівнем закриття у січні 2022 року.
Індекс Nasdaq додав 1,35% до 15 055,65 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones зріс на 0,54% до 37 468,61 пунктів.
Дані показали, що кількість американців, які подали нові заявки на допомогу по безробіттю, впала минулого тижня до мінімуму кінця 2022 року, що передбачає впевнене зростання кількості робочих місць у січні.
На останніх сесіях Волл-стріт вагалася, оскільки інвестори стали менш впевненими в тому, що Федеральна резервна система почне знижувати відсоткові ставки у березні.
Індекс S&P 500 втратив позиції у вівторок і середу після сильних даних із роздрібних продажів за грудень і після того, як політики знизили очікування скорого початку зниження ставок.
За даними FedWatch Tool групи CME, трейдери тепер вбачають 56% ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів у березні порівняно з ймовірністю вище 80% місяць тому.
У секторах, чутливих до відсоткових ставок, стався спад: індекс нерухомості S&P 500 знизився на 0,6%, а індекс комунальних послуг - на 1,05%.
Президент Федеральної резервної системи Атланти Рафаель Бостік заявив, що він готовий знизити ставки раніше, ніж він очікував, якщо найближчими місяцями з'являться «переконливі» докази того, що інфляція падає швидше, ніж він очікував. Раніше Бостік заявляв, що очікує на сенс зниження ставок у другій половині 2024 року.
Акції Humana впали на 8% після того, як страхова компанія прогнозувала, що медичні витрати в четвертому кварталі виявляться вищими, ніж очікувалося раніше. Акції Peer UnitedHealth упали на 1,6%.
Акції KeyCorp впали на 4,6% після того, як кредитор повідомив про зниження прибутку в четвертому кварталі, а акції Birkenstock впали приблизно на 8% після того, як не виправдалися очікування квартального прибутку.
Акції Spirit Airlines впали більш ніж на 7% після новин, що компанія розглядає варіанти рефінансування свого боргу і не розглядає можливість реструктуризації.
Зростання випуску індексу S&P 500 перевершували падаючі у співвідношенні два до одного.
Індекс S&P 500 досяг 30 нових максимумів та семи нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 56 нових максимумів та 180 нових мінімумів.
Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 11,8 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,5 млрд акцій за попередні 20 сесій.
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