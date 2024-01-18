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Долар стабільний до євро і фунта, дешевшає в парі з єною

15:38 18.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний до євро і фунта стерлінгів на торгах у четвер, дешевшає до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,18%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.

Пара євро/долар за даними на 14:20 EET торгується на рівні $1,0889 порівняно з $1,0884 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2684 проти $1,2676 за підсумками попередніх торгів.

Увага трейдерів у четвер спрямована на дані про кількість нових заявок на допомогу з безробіття в США за минулий тиждень і звіт Мінторгу щодо новобудов у країні за грудень. Крім того, ринок чекає на виступ голови Федерального резервного банку (ФРБ) Атланти Рафаеля Бостіка.

"Яструбині" висловлювання деяких представників Федеральної резервної системи (ФРС), а також сильніші, ніж очікувалося, дані про динаміку роздрібних продажів у США змушують трейдерів коригувати прогнози щодо темпів зниження ставки американським ЦБ.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, ймовірність її зниження Федрезервом на 25 базисних пунктів (б. п.) у березні ринок оцінює у 63% проти 73,2% тижнем раніше, за даними CME FedWatch. Трейдери, однак, як і раніше, чекають, що ставка опуститься нижче ніж 4% до грудня 2024 року з нинішнього рівня в 5,25-5,5%, тобто закладають сім її знижень по 25 б. п., зазначає Market Watch.

Курс долара в парі з єною в четвер становить 147,78 єни проти 148,17 єни за підсумками попередніх торгів.

У п'ятницю буде оприлюднено дані про динаміку споживчих цін у Японії за грудень. Консенсус-прогноз експертів, який наводить Trading Economics, передбачає уповільнення темпів базової інфляції в країні до 2,3% у річному виразі з 2,5% місяцем раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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