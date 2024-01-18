Біткоїн-майнери за добу продали понад 10 000 BTC

17 січня 2024 року біткоїн-майнери продали 10 600 BTC на суму $455 млн. Це призвело до зниження резервів до річного мінімуму.

За наявними даними, тенденція до скорочення запасів біткоїн-майнерами спостерігається з жовтня 2023 року. Аналітики пов'язують це зі зростанням за останні місяці курсу першої криптовалюти. За минулі 12 місяців резерви компаній з видобутку біткоїна скоротилися на 22 800 BTC ($975 млн), згідно з CryptoQuant.

Експерти зазначають, що, попри скорочення, загальний показник запасів зберігає відносну стабільність із липня 2021 року. У розпорядженні компаній із видобутку криптовалюти перебуває 1,83 млн BTC, що в грошовому вираженні становить близько $78 млрд.

Раніше стало відомо, що відтік біткоїнів серед майнерів досяг максимуму від серпня 2017 року. На думку експертів, збільшення відтоку коштів серед майнерів є «ведмежим» сигналом. Найчастіше це вказує на ризик подальшого просідання курсу, вказують фахівці.

18 січня 2024 року стало відомо, що хешрейт біткоїна обвалився на 34%. Деякі ЗМІ пов'язують це падіння з аномальними холодами в штаті Техас, США.



