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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,7640 грн/$1
12:45 18.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12:00 кч 18 січня 2024 року.
|Показник
|17.01.2024
|18.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.9217
|37.7640
|-0.42
Данные: НБУ.
Курс НБУ на 18 січня - 37,8977 грн.
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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