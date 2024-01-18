НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,7640 грн/$1

Гендиректор компаній SpaceX і Tesla та власник соцмережі X Ілон Маск заявив, що йому буде незручно розвивати автовиробника, щоб стати лідером у галузі ШІ та робототехніки, не маючи принаймні 25% голосів у компанії - це майже вдвічі перевищує його нинішню частку.