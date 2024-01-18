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Європейські акції зростають; Richemont отримує приріст завдяки високим продажам у Китаї
12:19 18.01.2024 |
Європейські фондові ринки у четвер торгувалися трошки вище, залишаючись стабільними після різких втрат попередньої сесії, але будь-який приріст, ймовірно, буде обмеженим зростанням сумнівів щодо зменшення процентних ставок.
О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині майже не змінився, CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%, а FTSE 100 у Великобританії піднявся на 0,1%.
Сильні дані про роздрібні продажі в США в поєднанні з різкими коментарями ряду спікерів Федеральної резервної системи вразили очікування, що центральний банк США почне знижувати процентні ставки в першому кварталі цього року.
Повернувшись до Європи, президент Європейського центрального банку Крістін Лагард була останньою, хто втамував надії на зниження ставок, доки політики не переконаються, що інфляція відступити.
Ця точка зору отримала підтвердження у середу після того, як річний рівень інфляції у Великобританії в грудні зріс до 4,0%, підвищившись вперше за 10 місяців.
У четвер у Європі дані обмежені, тому найбільшу увагу буде приділено Всесвітньому економічному форуму, що триває у Давосі, на якому має виступити широкий спектр ділових та політичних лідерів.
У корпоративному секторі акції Richemont подорожчали на 6,6%, незважаючи на те, що друга за величиною група предметів розкоші в світі повідомила у четвер про зниження продажів у третьому кварталі в Європі, ставши останнім компанією в секторі, яка визнала сповільнення споживання.
Richemont повідомила, що загальний ріст продажів сповільнився до 8% за три місяці до 31 грудня, порівняно з 12% зростанням за попередні шість місяців.
При цьому продажі в Китаї, включаючи Гонконг та Макао, зросли на 25%, повідомляє компанія, протидіючи побоюванням щодо замедлення економіки в регіоні.
Останніми місяцями сектор розкоші постраждав від постійної інфляції, високих процентних ставок у США та повільнішого, ніж очікувалося, відновлення Китаю після припинення роботи через COVID-19.
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