Долар вагається поблизу місячного піку

У четвер долар коливався близько місячного піку по відношенню до основних валют після того, як хороші дані щодо роздрібних продажів у США посилили очікування того, що Федеральна резервна система не поспішатиме зі зниженням відсоткових ставок.

Індекс долара США, який вимірює валюту по відношенню до кошика шести конкурентів, трохи знизився до 103,29 у другій половині дня в Азії після досягнення 103,69 у середу вперше з 13 грудня.

За даними CME FedWatch Tool, трейдери знизили ймовірність першого зниження ставки ФРС до березня до 61% із 65,1% у вівторок.

Ринок, як і раніше, розраховує на ймовірне скорочення ставок на 150 базисних пунктів до кінця року, навіть незважаючи на те, що представники ФРС, включаючи керуючого Крістофера Воллера цього тижня, виступили проти очікувань швидкого пом'якшення політики.

"Ціни на ринку ставок у США тепер виглядають набагато розумнішими", - сказав Тоні Сікамор, аналітик IG. "Відновлення долара США в 2024 році зайшло вже досить далеко".

За ніч долар піднявся до 148,525 єни вперше з кінця листопада.

Востаннє за день він торгувався на 0,08% нижче та становив 148,04 єни. Однак наприкінці минулого тижня він був лише 144,35 єни.

Інвестори продовжують оцінювати можливість посилення політики Банком Японії, не в останню чергу через руйнівний новорічний землетрус у центральній Японії. Банк Японії збереться з питань політики у понеділок та вівторок наступного тижня.

"Я думаю, що в найближчому майбутньому долар-єна коливатиметься між 145 і навіть 150", - рівень, що востаннє спостерігався в середині листопада, - сказав Секі Оморі, головний стратег по Японії в Mizuho Securities.

"Якщо Банк Японії продовжить дотримуватись свого «голубиного» послання наступного тижня і якщо голова ФРС Джером Пауелл займе позицію, аналогічну позиції Воллера, на засіданні центрального банку США з питань політики 30-31 січня, долар може піднятися вище 150 єн на початоку лютого". - сказав Оморі.

"Японські офіційні особи можуть почати втручатися, і усно втрутитися будь-якої миті", щоб спробувати сповільнити падіння єни, додав він.

Євро подорожчав на 0,09% і становив $1,08915. У середу він відскочив від п'ятитижневого мінімуму в 1,08445 долара, чому сприяли коментарі президента ЄЦБ Крістін Лагард агентству Bloomberg про те, що серед чиновників ЄЦБ, найімовірніше, більшість чиновників ЄЦБ підтримає зниження відсоткової ставки влітку, пізніше за очікування ринку, що прогнозували зниження цієї весняни.

Фунт стерлінгів практично не змінився і склав $1,26815 після ралі в середу після того, як дані показали, що інфляція несподівано прискорилася в грудні, що посилює очікування, що Банк Англії повільніше знижуватиме ставки, ніж його колеги.

Нічний стрибок британської валюти на 0,31% перервав триденне зниження щодо долара США та обмежив зростання у середу індексу долара, частиною якого є фунт стерлінгів.

Австралійський долар практично не змінився і склав $0,65545 після відновлення після різкого падіння на 0,04% до $0,65255 раніше, коли дані показали несподіване падіння зайнятості в грудні, що ще більше підтверджує той факт, що ставки в країні досягли піку.

"Очевидно, що існує деяка технічна підтримка в районі $0,6520, яку ведмеді не наважуються відкривати", - сказав Метт Сімпсон, старший ринковий аналітик City Index.

«Проте, звіт про зайнятість не дає жодних серйозних підстав для відкриття довгих позицій щодо австралійського долара», - додав він. «І це означає, що його наступний напрямок руху залишається в руках очікувань ФРС і, отже, долара США».