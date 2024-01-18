Волл-стріт закрилася падінням, оскільки дані щодо роздрібних продажів у США обмежують прогнози на зниження ставок

Індекси Волл-стріт у середу закрилися зниженням після того, як оптимістичні дані щодо роздрібних продажів у США за грудень підірвали очікування того, що Федеральна резервна система розпочне кампанію зі зниження ставок вже у березні.

Індекс S&P 500 впав до найнижчого рівня більш як за тиждень.

Акції Amazon, Nvidia та Alphabet впали між 0,5% і 1% і чинили тиск на S&P 500, оскільки дохідність 10-річних казначейських облігацій зросла до більш ніж 4,1%, найвищого рівня цього року.

Акції Tesla впали на 2% після того, як виробник електромобілів знизив ціни на свої автомобілі Model Y у Німеччині через тиждень після зниження цін на деякі китайські моделі.

Чутливий до процентних ставок індекс сектора нерухомості S&P 500 знизився на 1,9%.

Дані показали, що знижки у рітейлерів та зростання покупок автомобілів сприяли вищому, ніж очікувалося, зростанню роздрібних продажів у США, підтримуючи економіку на міцній основі у 2024 році.

Це зміцнило думку про те, що ФРС, можливо, не зможе знизити ставки так швидко, як очікувалося раніше цього року.

Очікування трейдерів щодо зниження відсоткової ставки ФРС на 25 базисних пунктів у березні впали до 55% із приблизно 60% до публікації даних.

Американські акції в останні тижні втратили частину прибутку, отриманого за останні два місяці 2023 року.

«Позиції людей змінюються від «цілком позитивних» до «все ще існує велика невизначеність», - сказав Том Мартін, старший портфельний менеджер Globalt Investments в Атланті.

Він послався на представників ФРС, які нещодавно применшили очікування швидкого початку зниження ставок та змішані економічні дані.

Індекс волатильності ринку CBOE, індикатор ринкового страху, протягом дня піднявся до більш ніж двомісячного максимуму в 15,40 пункту.

Індекс S&P 500 залишається нижчим приблизно на 1% порівняно з рекордним максимумом закриття у січні 2022 року.

Економічна активність у США мало змінилася з грудня до початку січня, тоді як компанії повідомили про неоднозначний ціновий тиск, і майже всі вказали на ознаки охолодження ринку праці, йдеться у звіті ФРС у "Бежовій книзі" у середу.

Акції Morgan Stanley впали на 1,8% після того, як аналітики знизили рейтинги та цільові ціни після публікації прибутку банку за четвертий квартал. Bank of America та Citigroup втратили приблизно по 1%.

Індекс S&P 500 знизився на 0,56% і закрився на позначці 4739,21 пунктів.

Індекс Nasdaq впав на 0,59% до 14 855,62 пунктів, а індекс Dow Jones Industrial Average знизився на 0,25% до 37 266,67 пунктів.

Індекс Russell 2000 компаній малої капіталізації впав на 0,7% і закрився на найнижчому рівні більш ніж за місяць.

Акції Charles Schwab впали на 1,3% після того, як її прибуток у четвертому кварталі впав на 47%.

Акції Spirit Airlines впали на 22%, різко впавши другий день після того, як американський суддя у вівторок заборонив JetBlue придбати авіаперевізника.

Котирування акцій Ford Motor впали на 1,7% після того, як UBS знизив рейтинг акцій із "купувати" до "нейтрального".

Акції Boeing додали 1,3% після того, як Федеральне управління цивільної авіації повідомило, що перевірки початкової групи із 737 літаків MAX 9 були завершені.

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 4,0 до одного.

Індекс S&P 500 встановив 24 нових максимуми та п'ять нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 47 нових максимумів та 219 нових мінімумів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно невеликим: було продано 11,8 млрд акцій порівняно із середнім показником 11,9 млрд акцій за попередні 20 сесій.