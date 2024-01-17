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Українці поклали на депозити 50 млрд грн за один місяць. Дані НБУ
17:08 17.01.2024 |
Протягом грудня минулого року, за даними НБУ, депозитний портфель загалом по банківській системі збільшився на 50 млрд грн (4,9%) і склав 1,08 трлн грн.
Гривневий портфель збільшився на 31 млрд грн (4,5%) і склав 612,2 млрд грн.
Валютні депозити показали приріст у $110 млн (1,2%). Загалом валютний портфель складає $9,7 млрд (367,3 млрд в гривневому еквіваленті).
Доходність банківських заощаджень у грудні залишалася без змін. Середня ставка для гривні складає 13,9% річних. Для валютних депозитів - 1,1% річних.
За матеріалами:
ЛIГАБiзнесIнформ
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