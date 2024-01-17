Долар США стабільний до євро, дешевшає до фунта стерлінгів

Долар США стабільний у парі з євро, дешевшає до фунта стерлінгів і зміцнюється до єни.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,01%, ширший WSJ Dollar Index додає 0,11%.

Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0881 порівняно з $1,0879 на закриття попередньої сесії. Курс фунта до долара становить $1,2692 проти $1,2637 за підсумками попередніх торгів.

Підтримку долару надає загальне збільшення попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку зі зростаючою геополітичною напруженістю.

Трейдери дещо стримали очікування щодо темпів зниження ключових процентних ставок у США, єврозоні та Великій Британії після заяв представників Федеральної резервної системи (ФРС) і Європейського центрального банку (ЄЦБ), а також статданих із Великої Британії, які показали несподіване прискорення інфляції в країні.

Член ради керівників американського ЦБ Крістофер Воллер сказав у вівторок, що Федрезерв, імовірно, зможе розпочати зниження ставки поточного року, проте поспішати з цим немає необхідності.

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила в Давосі в середу, що європейський регулятор, ймовірно, опустить ставки влітку поточного року.

Ще наприкінці минулого тижня трейдери були впевнені, що ЄЦБ знизить ставки шість разів по 25 б.п. цього року. Наразі вони впевнені в п'яти зниженнях ставки й оцінюють у 60% шанси на шосте. Першого зниження вони очікують у квітні.

Голова ЦБ Нідерландів Клаас Кнот заявив в інтерв'ю CNBC у середу, що "ринки забігають наперед" у прогнозах про зниження ставок.

Інфляція у Великій Британії в грудні прискорилася до 4% у річному вираженні проти 3,9% місяцем раніше, тоді як експерти, опитані Trading Economics, очікували її уповільнення до 3,8%.

"Статдані показують, що Комітету з грошово-кредитної політики Банку Англії доведеться бути більш обережним, - зазначає головний економіст у Європі T Rowe Price Томаш Віладек, слова якого наводить Financial Times. - Цілком можливо, що британський ЦБ знижуватиме ставку раз за квартал".

Імовірність того, що Банк Англії розпочне зниження ставки в травні, трейдери оцінюють у 58% проти 80% до публікації грудневих даних з інфляції, зазначає FT.

Курс долара в парі з єною становить 147,65 єни проти 147,19 єни за підсумками попередніх торгів. Курс долара до юаня становить 7,1782 юаня порівняно з 7,1710 юаня напередодні.