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Артур Еш
НБУ установив довідковий курс гривні на рівні 37,9217 грн/$1
12:50 17.01.2024 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 17 січня 2024 року.
|Показник
|16.01.2024
|17.01.2024
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|37.9236
|37.9217
|-0.01
Дані: НБУ.
Курс НБУ на 17 січня - 37,9247 грн.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют, курс долара
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