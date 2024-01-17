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Європейські фондові індекси падають через невизначеність зниження ставок та слабких даних щодо економічного зростання Китаю
12:37 17.01.2024 |
Європейські фондові ринки різко впали в середу на тлі збільшеної невизначеності з приводу ймовірності швидкого зниження відсоткових ставок, а також даних про економічне зростання Китаю, що розчаровують.
О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,2% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 1,4%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 1,4% .
Схильність до ризику в Європі в середу знизилася після нічної слабкості на Волл-стріт після того, як глава Федеральної резервної системи Крістофер Воллер заявив, що зниження відсоткових ставок може відбутися пізніше і буде повільніше, ніж очікували ринки.
Це було за заявою політика Європейського центрального банку Йоахіма Нагеля раніше цього тижня на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що ще зарано говорити про скорочення, оскільки інфляція все ще надто висока.
Його точка зору отримала підтримку в середу після того, як інфляція споживчих цін у Великій Британії у грудні зросла вперше за 10 місяців, збільшившись до 4,0% у річному вимірі з більш ніж дворічного мінімуму у 3,9% у листопаді.
Споживча інфляція в єврозоні у грудні зросла до 2,9% з 2,4% у попередньому місяці, звернувши шестимісячне послідовне падіння.
Також тиск на настрої в середу чинили невтішні дані з економічного зростання Китаю, другої за величиною економіки у світі та основного драйвера регіонального зростання.
Валовий внутрішній продукт зріс на 5,2% у річному вимірі, що нижче за очікування зростання на 5,3%, тоді як ВВП зріс на 1% у квартальному вимірі, як і очікувалося, але сповільнився по порівняно з попереднім роком, квартальне значення - 1,3%.
У корпоративному секторі акції Renault зросли на 1,8%, незважаючи на те, що автовиробник повідомив про збільшення річних обсягів світового продажу, повернувшись до зростання після чотирьох років падіння поспіль.
Акції Just Eat Takeaway зросли на 0,7% після того, як найбільша в Європі група з доставки їжі заявила, що сподівається звітувати про скоригований основний прибуток за весь рік вище за раніше оголошений цільовий показник після кращих за всю історію квартальних показників у Північній Європі, Великій Британії та Ірландії.
Акції GSK впали на 0,7% після того, як британський виробник ліків заявив, що отримав трохи менше 1 мільярда фунтів стерлінгів від продажу акцій Haleon зі знижкою, скоротивши свою частку до 4,2% у найбільшій у світі незалежній фірмі з виробництва споживчих товарів.
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