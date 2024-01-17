Долар досяг місячного максимуму, оскільки перспективи зниження ставок тьмяніють; Юань виріс після даних щодо Китаю

Індекс долара в середу вагається на місячному максимумі по відношенню до кошика валют, оскільки висловлювання голови Федеральної резервної системи Крістофера Воллера послабили очікування березневого зниження ставок.

Тим часом курс офшорного юаня Китаю почав повільно зростати після того, як дані показали, що друга за величиною економіка світу зросла в четвертому кварталі 2023 року настільки, щоб досягти річного цільового показника зростання країни.

Воллер заявив, що, хоча США перебувають «в межах досяжності» від мети ФРС з інфляції в 2%, центральному банку не слід поспішати зі скороченням базової процентної ставки доти, доки не стане ясно, що нижча інфляція буде стійкою .

За даними CME FedWatch Tool, ринкові очікування зниження ставок у березні знизилися до 62,2% порівняно з прогнозом 76,9% на попередній сесії.

Хоча останні ринкові ціни виводять криву ставок ФРС на розумнішу територію, «оскільки зниження ставок на 157 базисних пунктів все ще закладено у 2024 році, є можливості для пом'якшення цієї ситуації», - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG.

Висловлювання президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард пізніше в середу можуть призвести до подальшої переоцінки, додав він.

"Зниження ставок відбудеться, але не так скоро, як деякі сподіваються", - сказав Сікамор.

Індекс долара, який вимірює курс долара по відношенню до кошика основних валют, востаннє перебував на позначці 103,32 після того, як під час попередньої сесії він піднявся до 103,42 найвищого рівня з 13 грудня. У вівторок також спостерігався найбільший одноденний відсотковий приріст долара з 2 січня.

У Китаї офіційні дані показали, що економіка зросла на 5,2% у четвертому кварталі порівняно з роком раніше, що трохи не виправдало очікувань аналітиків, але все ж таки дозволило Пекіну досягти річного цільового показника зростання, незважаючи на хиткий початок року.

Одразу після публікації даних офшорний юань трохи зріс до 7,2092 за долар.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідний еквівалент юаня, в основному не змінився на рівні $0,65825, тоді як ківі зріс на 0,1% до $0,6144.

Тим часом, євро коливався поблизу місячного мінімуму на рівні $1,08765 після різкого одноденного відсоткового падіння за два тижні після коментарів кількох політиків ЄЦБ цього тижня, які зберігали невизначеність щодо термінів зниження ставок.

Востаннє фунт стерлінгів торгувався практично без змін на рівні $1,2641 після різкого падіння у вівторок на тлі даних, які показали, що зростання заробітної плати у Великій Британії за три місяці до листопада сповільнилося.

Єна знову опинилася під деяким тиском, оскільки доходність облігацій США зросла, підтримавши долар. Японська валюта торгувалася на позначці 147,21 за долар, що трохи нижче за найнижчий рівень з 6 грудня, що дорівнює 147,49, досягнутого раніше в ході сесії.

Нічний рух долара до єни став «нагадуванням про те, що прибутковість казначейських облігацій США, як і раніше, дуже впливає на єну, оскільки (Банк Японії), ймовірно, залишиться осторонь принаймні до березня (і, на нашу думку, більш ймовірно, до середини року)», написав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.