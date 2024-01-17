Індекси Волл-стріт впали через втрати Apple та Boeing

У вівторок фондові індекси США закрилися зниженням після того, як змішані звіти Morgan Stanley і Goldman Sachs чинили тиск на акції банків, а розпродаж акцій Boeing і Apple чинили тиск на S&P 500.

Акції Morgan Stanley впали на 4,2% до більш ніж місячного мінімуму після того, як компанія повідомила про нижчий квартальний прибуток, тоді як акції Goldman Sachs закрилися на 0,7% вище після того, як компанія повідомила про зростання прибутку на 51%.

Індекс банків S&P 500 впав на 1,2% до більш ніж місячного мінімуму після того, як інші великі банки США повідомили про зниження прибутку у п'ятницю.

Акції Spirit Airlines впали на 47% після того, як федеральний суддя заблокував заплановане придбання JetBlue Airways надбюджетного перевізника за 3,8 мільярда доларів, погодившись із Міністерством юстиції США, що угода завдасть збитків споживачам.

Акції Apple впали на 1,2% після того, як вони запропонували знижки на свої iPhone у Китаї у відповідь на жорстку конкуренцію там, через кілька днів після того, як Microsoft випередила її як найдорожчу компанію у світі.

Керуючий Федеральної резервної системи Крістофер Воллер пом'якшив настрої, заявивши, що не слід поспішати зі зниженням відсоткових ставок, хоча він впевненіший у тому, що інфляція перебуває на шляху до досягнення цільового показника ФРС у 2%.

Трейдери втамували очікування того, що ФРС може розпочати зниження ставок у березні, при цьому прибутковість казначейських облігацій США також зросте.

"Звичайно, оцінки розширені, але я думаю, що те, що відбувається сьогодні, - це швидше ширша консолідація ринків навколо тієї ідеї, що інвестори стали занадто оптимістичні щодо того, наскільки готова ФРС знизити ставки", - сказав Росс Мейфілд, інвестиційний аналітик. стратегічний аналітик Baird

Після сильного грудневого зростання індекс S&P 500 за останні кілька сесій знаходився поблизу рекордного максимуму січня 2022 року. Наразі він знизився приблизно на 1% порівняно з цим рекордним максимумом.

Волл-стріт зросла минулого тижня, оскільки інвестори продовжували робити ставку на якнайшвидший початок циклу пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС, незважаючи на відсутність підтримки серед політиків та змішані дані щодо інфляції.

UBS Global Research підвищив цільовий показник S&P 500 на кінець 2024 року до 5150 пунктів, що є потенціалом зростання більш ніж на 8% порівняно з поточними рівнями.

З 11 галузевих індексів S&P 500 10 знизилися, що призвело до падіння в секторі енергетики на 2,4%, за яким була втрата в матеріалах на 1,2%. Технологічний індекс збільшився на 0,4%.

Індекс S&P 500 знизився на 0,37% і завершив сесію на позначці 4765,98 пунктів.

Індекс Nasdaq знизився на 0,19% до 14 944,35 пунктів, а промисловий індекс Dow Jones знизився на 0,62% до 37 361,12 пунктів.

Обсяг торгів на біржах США був відносно великим: було продано 13,0 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,1 млрд акцій за попередні 20 сесій.

Акції Advanced Micro Devices підскочили на 8,3% після того, як аналітики Barclays підвищили цільові ціни для AMD та низки інших виробників чіпів, заявивши, що вони виграють від зростання штучного інтелекту. Акції більшого конкурента Nvidia піднялися приблизно на 3% і досягли рекордного рівня.

Акції Boeing впали майже на 8% до двомісячного мінімуму після того, як Федеральне управління цивільної авіації продовжило заборону використання літаків 737 MAX 9 на невизначений термін, а Wells Fargo знизила рейтинг акцій з "надлишкової" до "рівної ваги".

Акції, що падають, в індексі S&P 500 перевищували число зростаючих у співвідношенні 2,6 до одного.

Індекс S&P 500 досяг 23 нових максимумів та двох нових мінімумів; Nasdaq зафіксував 63 нових максимуми та 182 нових мінімуму.