Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
14:19 16.01.2024 |
Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,73%, ширший WSJ Dollar Index - 0,56%.
Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0893 порівняно з $1,0953 на закриття попередньої сесії.
Тиск на курс євро у вівторок чинять дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) про значне ослаблення інфляційних очікувань споживачів у єврозоні, що підвищують надії трейдерів на те, що європейський регулятор почне знижувати ключові ставки вже у квітні, пише Financial Times.
Медіанні інфляційні очікування на найближчі 12 місяців у листопаді минулого року опустилися до мінімальних з лютого 2022 року 3,2% з 4% у жовтні, повідомив ЄЦБ.
Напередодні голова ЦБ Австрії та член керівництва ЄЦБ Роберт Хольцман заявив у Давосі, що європейський регулятор може здивувати ринки й утримувати ключові процентні ставки на поточному рівні протягом усього 2024 року.
Очікування швидкого зниження ставки Банком Англії зросли після публікації у вівторок статданих, які показали значніше, ніж очікувалося, сповільнення темпів зростання зарплат у країні в листопаді.
Середній тижневий заробіток з урахуванням бонусів у Британії в листопаді збільшився на 6,5% (7,2% у жовтні). Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення темпів зростання до 6,8%.
Курс фунта до долара становить $1,2642 проти $1,2727 за підсумками попередніх торгів.
"Найважливіша дискусія на початку 2024 року точиться не про те, чи почнуть провідні світові ЦБ знижувати ставки, а про те, коли і як швидко вони це робитимуть", - наголошується в огляді аналітиків Bank of America, який цитує Market Watch.
Курс долара в парі з єною становить 146,64 єни проти 145,75 єни за підсумками попередніх торгів. Курс долара до юаня збільшився на 0,4%, до 7,2141 юаня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Блокада кордону з Україною призупиняється до 1 березня - у Польщі підписали угоду
|Оприлюднено проект нового Трудового кодексу на заміну закону 1971 року
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|НКЦПФР припинила ведення Державного реєстру фінансових установ
|Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 37,9236 грн/$1
|МТСБУ у 2023 р. збільшило загальну суму виплат із Фонду захисту потерпілих на 42,5%
|Європейські фондові індекси падають через побоювання щодо відтермінування зниження ставок
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.01.24
Бізнес
|Rakuten відкрив новий офіс у Києві
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%