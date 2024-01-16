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АНАЛІТИКА

Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів

14:19 16.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США впевнено зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у вівторок.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,73%, ширший WSJ Dollar Index - 0,56%.

Пара євро/долар за даними на 13:50 EET торгується на рівні $1,0893 порівняно з $1,0953 на закриття попередньої сесії.

Тиск на курс євро у вівторок чинять дані Європейського центрального банку (ЄЦБ) про значне ослаблення інфляційних очікувань споживачів у єврозоні, що підвищують надії трейдерів на те, що європейський регулятор почне знижувати ключові ставки вже у квітні, пише Financial Times.

Медіанні інфляційні очікування на найближчі 12 місяців у листопаді минулого року опустилися до мінімальних з лютого 2022 року 3,2% з 4% у жовтні, повідомив ЄЦБ.

Напередодні голова ЦБ Австрії та член керівництва ЄЦБ Роберт Хольцман заявив у Давосі, що європейський регулятор може здивувати ринки й утримувати ключові процентні ставки на поточному рівні протягом усього 2024 року.

Очікування швидкого зниження ставки Банком Англії зросли після публікації у вівторок статданих, які показали значніше, ніж очікувалося, сповільнення темпів зростання зарплат у країні в листопаді.

Середній тижневий заробіток з урахуванням бонусів у Британії в листопаді збільшився на 6,5% (7,2% у жовтні). Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачав уповільнення темпів зростання до 6,8%.

Курс фунта до долара становить $1,2642 проти $1,2727 за підсумками попередніх торгів.

"Найважливіша дискусія на початку 2024 року точиться не про те, чи почнуть провідні світові ЦБ знижувати ставки, а про те, коли і як швидко вони це робитимуть", - наголошується в огляді аналітиків Bank of America, який цитує Market Watch.

Курс долара в парі з єною становить 146,64 єни проти 145,75 єни за підсумками попередніх торгів. Курс долара до юаня збільшився на 0,4%, до 7,2141 юаня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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