Європейські фондові індекси падають через побоювання щодо відтермінування зниження ставок

Європейські фондові ринки падають у вівторок через побоювання, що відсоткові ставки залишаться високими довше, ніж очікувалося, тоді як щорічний Всесвітній економічний форум у Давосі продовжувався.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,7% нижче, CAC 40 у Франції торгувався зі зниженням на 0,6%, а FTSE 100 у Великій Британії впав на 0,4% .

Апетит до ризику в Європі нестабільний, що постраждало від дій європейських чиновників, які протидіють очікуванням ринку щодо того, що Європейський центральний банк почне знижувати вартість запозичень на початку цього року.

«Поки що рано говорити про скорочення, інфляція надто висока», - заявив у понеділок член ЄЦБ Йоахім Нагель, відомий «яструб». «Я хочу побачити нові дані. Ми почекаємо наступного засідання Керівної ради та подивимося».

Споживча інфляція в єврозоні зросла до 2,9% у грудні з 2,4% у попередньому місяці, обернувши шестимісячне падіння поспіль.

Крім того, Роберт Хольцманн, керуючий центральним банком Австрії, заявив, що інвесторам взагалі не слід «розраховувати» на зниження ставок ЄЦБ цього року у світлі конфліктів у Червоному морі, які призводять до зростання вартості судноплавства через Суецький канал.

Дані, опубліковані раніше у вівторок, показали, що інфляція в Німеччині у грудні зросла до 3,7% у річному вимірі порівняно з 3,2% у листопаді, що ілюструє труднощі, з якими стикаються чиновники ЄЦБ при ухваленні рішення про те, коли знижувати ставки.

Рівень безробіття у Великій Британії у листопаді залишився на рівні 4,2%, не змінившись у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як середній заробіток зріс на 6,6%, знизившись з 7,2%, що певною мірою допомагає Банку Англії знизити інфляцію до цільового рівня.

Всесвітній економічний форум продовжиться у вівторок у Давосі, де виступатимуть прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, радник з національної безпеки США Джейк Салліван та президент України Володимир Зеленський.

У корпоративному секторі акції Experian зросли на 2,7% після того, як компанія, що займається кредитними даними, повідомила про зростання виручки на 9% у третьому кварталі, чому сприяв високий попит на її нові продукти.

Акції Lindt & Spruengli зросли на 4,2%, оскільки швейцарський виробник шоколаду заявив, що його продаж у 2023 році зріс більш ніж на 10%, випередивши очікування ринку, чому сприяли вищі ціни на продукцію та високі продажі пралине. на ринках.

Акції Vodafone зросли на 0,6% після того, як британська телекомунікаційна компанія уклала 10-річне партнерство з Microsoft для надання генеративного штучного інтелекту, цифрових, корпоративних та хмарних послуг більш ніж 300 мільйонам підприємств та споживачів у Європі. та африканські ринки.

Банківський сектор США, як і раніше, буде в центрі уваги цього тижня: Goldman Sachs і Morgan Stanley представлять звіти пізніше під час сесії.