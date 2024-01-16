Об'єм 3-міс. ДС збільшився ще на 3,7 млрд. грн.

Національний банк України (НБУ) на першому тендері щодо розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у 2024 році у п'ятницю, 12 січня, продав ці папери на 66,92 млрд грн.

Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 63,2 млрд. грн. обсяг тримісячних депосертифікатів у обігу збільшився на 3,71 млрд. грн. - до 178,32 млрд. грн.

Вказується, що кількість банків-учасників у тендері збільшилася одразу на 13 - з 28 до 41.

Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то протягом двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 394,15 млрд грн до 479,53 млрд грн серед 52-62 банків.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 січня до 10 лютого становить 354,05 млрд грн, що на 19,99 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді, і збільшує на 10 млрд грн можливість формування їх за рахунок бенчмарк-ОВДП.

Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку та ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% та за кредитами рефінансування - з 22% до 21%.

Раніше, у жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у тримісячні папери став виключно приріст термінових гривневих депозитів фізосіб на строк понад три місяці.

Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі тримісячних ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів щодо їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.