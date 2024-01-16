Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Об'єм 3-міс. ДС збільшився ще на 3,7 млрд. грн.
10:39 16.01.2024 |
Національний банк України (НБУ) на першому тендері щодо розміщення тримісячних депозитних сертифікатів (ДС) у 2024 році у п'ятницю, 12 січня, продав ці папери на 66,92 млрд грн.
Згідно з інформацією Нацбанку, з урахуванням погашення за два тижні цих інструментів сумарно на 63,2 млрд. грн. обсяг тримісячних депосертифікатів у обігу збільшився на 3,71 млрд. грн. - до 178,32 млрд. грн.
Вказується, що кількість банків-учасників у тендері збільшилася одразу на 13 - з 28 до 41.
Щодо продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то протягом двох тижнів обсяг їх розміщення коливався від 394,15 млрд грн до 479,53 млрд грн серед 52-62 банків.
Обсяг обов'язкових резервів з 11 січня до 10 лютого становить 354,05 млрд грн, що на 19,99 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді, і збільшує на 10 млрд грн можливість формування їх за рахунок бенчмарк-ОВДП.
Як повідомлялося, з 15 грудня НБУ знизив облікову ставку та ставку за ДС "овернайт" з 16% до 15% річних, за тримісячними ДС - з 20% до 19% та за кредитами рефінансування - з 22% до 21%.
Раніше, у жовтні, регулятор скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депосертифікати, посиливши доступ до них. З грудня цього року базою для розрахунку ліміту вкладень фінустанов у тримісячні папери став виключно приріст термінових гривневих депозитів фізосіб на строк понад три місяці.
Крім того, з 3 листопада НБУ відлучив від доступу до купівлі тримісячних ДС банки із заборгованістю за довгостроковими кредитами рефінансування, а також зменшив періодичність тендерів щодо їх розміщення до разу на два тижні замість колишнього щотижневого графіка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Європейські фондові індекси падають через побоювання щодо відтермінування зниження ставок
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.01.24
|Об'єм 3-міс. ДС збільшився ще на 3,7 млрд. грн.
|Ціни на золото падають, оскільки долар поновлюється перед новими економічними сигналами ФРС
|Долар зростає, оскільки трейдери зважують ймовірність зниження ставок ФРС та напруженість у Червоному морі
|Азіатські акції падають, Nikkei очікує помірну фіксацію прибутку на 34-річних максимумах
|НБУ оновив порядок авторизації постачальників фінансових платіжних послуг
Бізнес
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500