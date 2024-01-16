Фінансові новини
- |
- 16.01.24
- |
- 12:22
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ціни на золото падають, оскільки долар поновлюється перед новими економічними сигналами ФРС
08:29 16.01.2024 |
Ціни на золото трохи впали у вівторок після сильного зростання на останніх сесіях, тоді як відновлення долара також чинило тиск на ціни напередодні нових економічних даних та сигналів Федеральної резервної системи.
Жовтий метал виграв від зростання попиту на активи-притулку на останніх сесіях на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході. Слабкий долар також пішов на користь цінам на зливки.
Але у вівторок долар відновився, оскільки ринки прнишкли перед виступами представників ФРС цього тижня, які, як очікується, дадуть більше сигналів про те, коли центральний банк почне знижувати процентні ставки.
О 06:35 EET спотове золото впало на 0,3% до $2049,41 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,3% до $2052,90 за унцію.
Індекс долара зріс на 0,5% у вівторок, при цьому попит на долар США збільшився напередодні виступу глави ФРС Крістофера Воллера. За його коментарями про можливість весняного зниження ставок уважно стежитимуть після того, як дані щодо споживчої та виробничої інфляції за грудень дали ринкам дещо неоднозначні сигнали.
Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у США вийдуть у середу та дадуть додаткові сигнали для економіки. Будь-які ознаки економічної стійкості дають ФРС більше можливостей більш тривалого збереження ставок високому рівні.
За даними CME Fedwatch tool, трейдери трохи знизили бети (bets) на зниження ставок у березні 2024 року. Очікування швидкого зниження відсоткових ставок були ключовим фактором ралі золота в останні тижні з огляду на те, що жовтий метал виграє від умов низьких ставок.
Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок, опинившись під тиском зміцнення долара і оскільки трейдери готуються до отримання цього тижня додаткових сигналів від найбільшого у світі імпортера міді.
Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,7% до $3,7572 за фунт.
У середу Китай опублікує дані про валовий внутрішній продукт за четвертий квартал, завершивши рік млявої економічної діяльності. Хоча ВВП, як і раніше, перевищить річний цільовий показник уряду в 5%, зростання багато в чому зумовлене нижчою базою для порівняння з 2022 роком.
У середу також вийдуть дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї.
Занепокоєння щодо Китаю справляло ключовий вплив на ціни на мідь протягом останніх двох років, оскільки ринки побоювалися, що уповільнення зростання найбільшого у світі імпортера знизить попит на червоний метал.
Оскільки останні місяці китайська економіка демонструє незначні ознаки поліпшення, очікується, що ця тенденція збережеться. Але ціни на мідь можуть зміцнитись за рахунок збільшення попиту з інших джерел, зокрема, за рахунок розвитку «зеленої» енергетики.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Воїни ПС ЗСУ знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління Іл-22 - Залужний
ТОП-НОВИНИ
|Голова НАЗК заявляє про ризик скасування антикорупційного законодавства Конституційним Судом
|Голова НАЗК щодо протоколу про корупцію стосовно прем'єра: Не може бути й мови про недоведення справи до кінця
|Із 16 січня обов'язки глави НАЗК виконуватиме заступник
|Глава МЗС: Франція налаштована посилювати можливості України виготовляти зброю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Європейські фондові індекси падають через побоювання щодо відтермінування зниження ставок
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.01.24
|Об'єм 3-міс. ДС збільшився ще на 3,7 млрд. грн.
|Ціни на золото падають, оскільки долар поновлюється перед новими економічними сигналами ФРС
|Долар зростає, оскільки трейдери зважують ймовірність зниження ставок ФРС та напруженість у Червоному морі
|Азіатські акції падають, Nikkei очікує помірну фіксацію прибутку на 34-річних максимумах
|НБУ оновив порядок авторизації постачальників фінансових платіжних послуг
Бізнес
|ChatGPT дозволили використовувати у військових цілях
|Honda представила нову лінійку електромобілів Honda Zero, яка вийде в 2026 році
|Honda анонсувала новий логотип для електромобілів
|ASUS представила монітор ZenScreen Fold OLED MQ17QH з гнучким OLED-дисплеєм на 17.3"
|OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
|У 2023 році світові продажі електромобілів зросли на понад 30%
|ASUS показала Zenbook Duo (2024) ─ ноутбук з двома сенсорними дисплеями й знімною клавіатурою та ціною від $1500