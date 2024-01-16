Ціни на золото падають, оскільки долар поновлюється перед новими економічними сигналами ФРС

Ціни на золото трохи впали у вівторок після сильного зростання на останніх сесіях, тоді як відновлення долара також чинило тиск на ціни напередодні нових економічних даних та сигналів Федеральної резервної системи.

Жовтий метал виграв від зростання попиту на активи-притулку на останніх сесіях на тлі ескалації бойових дій на Близькому Сході. Слабкий долар також пішов на користь цінам на зливки.

Але у вівторок долар відновився, оскільки ринки прнишкли перед виступами представників ФРС цього тижня, які, як очікується, дадуть більше сигналів про те, коли центральний банк почне знижувати процентні ставки.

О 06:35 EET спотове золото впало на 0,3% до $2049,41 за унцію, а ф'ючерси на золото з терміном дії, що закінчується в лютому, впали на 0,3% до $2052,90 за унцію.

Індекс долара зріс на 0,5% у вівторок, при цьому попит на долар США збільшився напередодні виступу глави ФРС Крістофера Воллера. За його коментарями про можливість весняного зниження ставок уважно стежитимуть після того, як дані щодо споживчої та виробничої інфляції за грудень дали ринкам дещо неоднозначні сигнали.

Дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у США вийдуть у середу та дадуть додаткові сигнали для економіки. Будь-які ознаки економічної стійкості дають ФРС більше можливостей більш тривалого збереження ставок високому рівні.

За даними CME Fedwatch tool, трейдери трохи знизили бети (bets) на зниження ставок у березні 2024 року. Очікування швидкого зниження відсоткових ставок були ключовим фактором ралі золота в останні тижні з огляду на те, що жовтий метал виграє від умов низьких ставок.

Серед промислових металів ціни на мідь впали у вівторок, опинившись під тиском зміцнення долара і оскільки трейдери готуються до отримання цього тижня додаткових сигналів від найбільшого у світі імпортера міді.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, впали на 0,7% до $3,7572 за фунт.

У середу Китай опублікує дані про валовий внутрішній продукт за четвертий квартал, завершивши рік млявої економічної діяльності. Хоча ВВП, як і раніше, перевищить річний цільовий показник уряду в 5%, зростання багато в чому зумовлене нижчою базою для порівняння з 2022 роком.

У середу також вийдуть дані з промислового виробництва та роздрібних продажів у Китаї.

Занепокоєння щодо Китаю справляло ключовий вплив на ціни на мідь протягом останніх двох років, оскільки ринки побоювалися, що уповільнення зростання найбільшого у світі імпортера знизить попит на червоний метал.

Оскільки останні місяці китайська економіка демонструє незначні ознаки поліпшення, очікується, що ця тенденція збережеться. Але ціни на мідь можуть зміцнитись за рахунок збільшення попиту з інших джерел, зокрема, за рахунок розвитку «зеленої» енергетики.