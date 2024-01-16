Долар зростає, оскільки трейдери зважують ймовірність зниження ставок ФРС та напруженість у Червоному морі

Долар виріс у вівторок, оскільки інвестори знизили бетси (bets) на короткострокове зниження ставок Федеральною резервною системою США після агресивних коментарів представників Європейського центрального банку, тоді як побоювання щодо нових нападів на судна в Червоному морі вплинули на настрої до ризику.

По відношенню до кошика валют долар зріс на 0,253% до 102,90 після зростання на 0,2% за ніч на млявих торгах під час державного свята в США у понеділок.

Євро впав на 0,3% до $1,09185, що стало самим різким одноденним відсотковим падінням за два тижні. Останній раз фунт стерлінгів торгувався на рівні $1,2681, знизившись на 0,36% за день, відступивши від майже п'ятимісячного максимуму $1,2825, досягнутого наприкінці грудня.

Коментарі представників Європейського центрального банку, які виступають проти дострокового зниження ставок, кидають тінь на перспективи ставок у всьому світі. «Поки що рано говорити про зменшення, інфляція надто висока», - заявив у понеділок представник ЄЦБ Йоахім Нагель, додавши, що слід уникати помилок надто раннього зниження відсоткових ставок.

Грошові ринки прогнозують зниження депозитної ставки ЄЦБ на 145 базисних пунктів цього року, яке, швидше за все, розпочнеться у квітні.

"Яструбові коментарі ЄЦБ вчора ввечері посилили побоювання, що ринкові ціни на курс ставок ФРС також можуть бути агресивними", - сказав Чару Чанана, голова валютної стратегії Saxo в Сінгапурі.

«Деякий попит на безпечні притулки також, ймовірно, спричинить ескалація у Червоному морі».

Представник єменського руху хуситів заявив у понеділок, що угруповання розширить свої цілі в регіоні Червоного моря, включивши до неї американські кораблі, пообіцявши продовжувати атаки після ударів США та Великобританії щодо її об'єктів у Ємені.

Інвестори зараз готуються до коментарів глави Федеральної резервної системи Крістофера Уоллера, чий «голубиний» поворот наприкінці листопада допоміг ринкам злетіти внаслідок бурхливого ралі наприкінці року. Уоллер має виступити у вівторок.

Ринки оцінюють у 70% ймовірність зниження ставок ФРС на 25 базисних пунктів (б.п.) у березні, порівняно з 77% днем раніше та 63% тижнем раніше, показав CME FedWatch Tool, підкреслюючи мінливі очікування щодо зниження ставок. .

Проте трейдери прогнозують скорочення більш ніж на 160 б.п. цього року, порівняно зі 140 б.п., прогнозованими минулого тижня.

"Ми думаємо, що ринок, можливо, випередив себе, спрогнозувавши майже сім скорочень ФРС на 25 б.п. цього року", - сказав Хеміш Пеппер, стратег із фіксованого доходу та валюти в Harbour Asset Management, додавши, що долар, ймовірно знайде підтримку, якщо ринки переоцінять очікування пом'якшення політики, та підштовхнуть короткострокові процентні ставки до зростання.

«Так, інфляція знизилася швидше, ніж очікувалося, включаючи основні показники, але ринок праці, як і раніше, виглядає занадто гарячим і може ускладнити повернення інфляції до 2%».

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій зросла на 5,3 базисних пунктів до 4,003%, тоді як дохідність дворічних казначейських облігацій США, яка зазвичай рухається в ногу з очікуваннями процентних ставок, зросла на 7,3 базисних пунктів до 4,211%.

Очікується насичений даними тиждень: звіти про зростання економіки Китаю в четвертому кварталі та роздрібні продажі в США заплановані на середу. Дані щодо зайнятості та інфляції цього тижня будуть у центрі уваги трейдерів, які працюють у фунті стерлінгів, щоб допомогти їм точно налаштувати свої моделі відсоткових ставок.

Ринки прогнозують зниження ставок Банком Англії приблизно на 120 б.п. 2024 року, перше з яких, найімовірніше, відбудеться у травні.

Тим часом єна ослабла на 0,20% до 146,07 за долар після того, як дані показали, що оптова інфляція в Японії в грудні залишилася на тому ж рівні, що й рік тому, сповільнюючись 12-й місяць поспіль.

Дані показують, що зростання споживчої інфляції сповільниться найближчими місяцями і зніме тиск із Банку Японії (BOJ), щоб він найближчим часом припинив масштабне стимулювання економіки.

Очікування зміни політики Банку Японії зміцнили єну до кінця 2023 року, коли у грудні валюта зросла на 5% до долара. З того часу він різко впав і в січні знизився на 3%.

В інших країнах австралійський долар упав на 0,53% до $0,6625, а новозеландський долар упав на 0,46% до $0,61715.