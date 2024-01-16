Азіатські акції падають, Nikkei очікує помірну фіксацію прибутку на 34-річних максимумах

Більшість азіатських акцій впали у вівторок, при цьому японський індекс Nikkei 225 знизився, оскільки інвестори зафіксували прибуток від стрімкого ралі, тоді як увага була звернена на ключові економічні показники з Китаю.

Вихідні на ринку США дали регіональним ринкам мало негайних торгових сигналів, хоча схильність до ризику залишалася нестабільною через побоювання щодо ескалації бойових дій на Близькому Сході.

Слабкість сировинних ринків також вплинула деякі регіональні індекси.

Індекс Nikkei 225 впав на 0,4% після зростання протягом останніх шести сесій, коли індекс досягнув максимумів, які востаннє спостерігалися перед роздуванням величезної спекулятивної бульбашки в 1990-х роках. Індекс залишався комфортно вище 35 500 пунктів, при цьому аналітики вважають, що його ралі все ще може тривати.

Дані у вівторок показали стійку слабкість інфляції індексу цін виробників у Японії, що вказує на незначний тиск на Банк Японії з метою розглянути можливість відмови від своєї ультра-голубини позиції.

Очікується, що дані з інфляції індексу споживчих цін у Японії, які мають бути оприлюднені цієї п'ятниці, також знизиться до річного цільового показника Банку Японії в 2%. М'яка позиція Банку Японії була основним драйвером ралі японських акцій у 2023 році, внаслідок чого Nikkei додав близько 30%.

Індекс TOPIX упав на 0,7% у вівторок, також відступивши від 34-річного максимуму.

Ширші азіатські ринки рухалися в діапазоні від нуля до мінімуму. Австралійський індекс ASX 200 показав найгірші результати за день, опустившись майже на 1%, оскільки падіння цін на сировинні товари, особливо на залізну руду, чинило серйозний тиск на акції найбільших гірничодобувних компаній.

Аналітики заявили, що ASX переживає технічний розпродаж після досягнення майже 2,5-річного максимуму, близько 7600 пунктів.

Приватне дослідження також показало, що споживчі настрої в Австралії погіршилися в січні на тлі побоювань, що зберігаються, з приводу високої інфляції і процентних ставок.

Південнокорейський індекс KOSPI впав на 0,7% через падіння акцій важковагових технологічних компаній, а гонконгський індекс Hang Seng втратив 0,3%. Акції інтернет-гіганта Baidu зросли майже на 3%, оговтавшись від падіння на 11,5% у понеділок після того, як він спростував повідомлення ЗМІ щодо зв'язку його штучного інтелекту Ernie з китайською армією.

Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 вказали на негативне відкриття, індекс налаштований на фіксацію прибутку після рекордного закриття в понеділок вище 22 000 пунктів. Сильні прибутки від акцій важковагових технологічних компаній стали ключовим фактором нещодавнього ралі Nifty.

Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite продемонстрували деяке зростання у вівторок, трохи відновившись після падіння до багаторічних мінімумів на останніх сесіях.

Ці два індекси були серед азіатських бірж із найгіршими показниками у 2023 році, оскільки відновлення економіки після COVID не здійснилося.

Але різкі втрати зробили китайські ринки привабливими для вигідних покупок. Bloomberg повідомив, що кілька управляючих фондами, у тому числі Bell Asset, BlackRock і JPMorgan, розглядають можливість купівлі місцевих акцій після того, як тривалий спад привів до їхньої, здається, привабливої оцінки.

В даний час увага була зосереджена на даних щодо валового внутрішнього продукту Китаю за четвертий квартал, які мають бути опубліковані в середу. Очікується, що зростання перевищить річний цільовий показник уряду в 5%, хоча це багато в чому зумовлене низькою базою порівняння з 2022 року.