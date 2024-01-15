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АНАЛІТИКА

Долар стабільний до євро, зміцнюється до фунта та єни

14:28 15.01.2024 |

Фінанси

 

Долар США стабільний у парі з євро на торгах у понеділок, зміцнюється до єни й фунта стерлінгів.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,14%, ширший WSJ Dollar Index - 0,21%.

Активність торгів у понеділок нижча за звичайну, оскільки біржі США закриті через свято (День Мартіна Лютера Кінга).

Пара євро/долар за даними на 13:50 кч торгується на рівні $1,0947 порівняно з $1,0951 на закриття попередньої сесії.

Курс фунта до долара становить $1,2731 проти $1,2753 за підсумками торгів у п'ятницю. Вартість американської валюти в парі з єною становить 145,63 єни проти 144,82 єни за підсумками попередніх торгів.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на Всесвітній економічний форум (ВЕФ), що відбувається у Давосі, на якому, зокрема, виступить президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Дані про динаміку цін виробників у США, оприлюднені минулого тижня, показали, що інфляційний тиск у Штатах продовжує слабшати, і це підтримало очікування щодо зниження ставки американським ЦБ у березні.

Індекс цін виробників (PPI) у грудні опустився на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, тоді як експерти, опитані Trading Economics і The Wall Street Journal, у середньому прогнозували підвищення на 0,1%.

"Звіт щодо цін виробників дуже чітко показав, що інфляція слабшає", - зазначає головний економіст Comerica Bank Білл Адамс, слова якого наводить Market Watch.

Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки ФРС, імовірність її зниження американським ЦБ у березні ринок оцінює приблизно у 80%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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