Європейські акції зростають; у центрі уваги Давос та ВВП Німеччини

Європейські фондові ринки у понеділок зросли, активність була обмежена через свято у США та початок щорічного Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

О 10:15 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,1% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,1%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1% .

Європейські фондові ринки зберегли позитивний тон, що спостерігається наприкінці минулого тижня, на тлі впевненості, що центральні банки почнуть досить швидко знижувати відсоткові ставки цього року в міру зниження інфляції.

Дані, опубліковані в п'ятницю, показали, що ціни виробників у США несподівано впали в грудні, тоді як листопадові дані були переглянуті у бік зниження, що є гарною ознакою зниження інфляції в наступні місяці.

У Європі споживча інфляція у грудні зросла до 2,9%, звернувши назад шестимісячний послідовний спад, але це зростання багатьма сприймається як сплеск зростання, яке важко знайти в єврозоні.

Дані про валовий внутрішній продукт Німеччини за 2023 рік будуть опубліковані пізніше в понеділок. Очікується, що вони покажуть, що найбільша економіка єврозони скоротилася минулого року.

Тим не менш, у понеділок активність, швидше за все, буде обмежена через те, що США перебувають у відпустці, а світові економічні лідери зберуться в Давосі на останній Всесвітній економічний форум.

Опитування економістів, що проводиться щороку перед зустріччю в Давосі, показало, що світову економіку чекає рік слабких перспектив зростання та невизначеності, викликаної геополітичними розбратами, жорсткими умовами фінансування та руйнівним впливом штучного інтелекту.

У корпоративному секторі акції Atos впали на 14% після того, як французька технологічна компанія попередила раніше в понеділок, що її вільний грошовий потік буде трохи нижчим від початкового цільового показника на другу половину року, назвавши Пола Салеха своїм новим виконавчим директором.

Банківський сектор США, як і раніше, буде в центрі уваги цього тижня: Goldman Sachs і Charles Schwab відзвітують у вівторок і середу відповідно після змішаного прибутку від великих кредиторів у п'ятницю.

Найбільші банки США повідомили про зниження прибутку в нестабільному четвертому кварталі, затьмареному спеціальними зборами та скороченням робочих місць, при цьому з'явилися ознаки того, що зростання доходів від високих процентних ставок слабшає, а деякі споживчі кредити починають погіршуватися.