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Нацбанк за тиждень зменшив чистий продаж валюти до $670 мільйонів
08:14 15.01.2024 |
За тиждень з 8 по 12 січня Національний банк продав 673,6 млн дол та купив 0,35 млн дол.
Про це свідчить статистика НБУ.
Згідно з даними Нацбанку, за другий тиждень 2024 року на міжбанківському ринку було продано 673,6 млн дол, що на 115,9 млн дол менше ніж у першому тижні року.
При цьому було куплено 0,35 млн дол.
2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.
Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.
Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня 2023 року курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.
Раніше Нацбанк завершив 2023 рік продажем майже 900 млн дол.
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