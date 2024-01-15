Нацбанк за тиждень зменшив чистий продаж валюти до $670 мільйонів

За тиждень з 8 по 12 січня Національний банк продав 673,6 млн дол та купив 0,35 млн дол.

Про це свідчить статистика НБУ.

Згідно з даними Нацбанку, за другий тиждень 2024 року на міжбанківському ринку було продано 673,6 млн дол, що на 115,9 млн дол менше ніж у першому тижні року.

При цьому було куплено 0,35 млн дол.

2 жовтня 2023 року Національний банк оголосив про перехід від режиму фіксованого курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року офіційний курс долара почав змінюватися - вперше з липня 2022-ого.

Новий режим в НБУ називають "керованою курсовою гнучкістю". Перехід до неї є одним з кроків у напрямку повної валютної лібералізації та повернення до довоєнного режиму роботи валютного ринку.

Відповідно, НБУ більше не буде встановлювати значення курсу долара директивно. Починаючи з 3 жовтня 2023 року курс долара змінюється відповідно до ситуації на валютному ринку.

Раніше Нацбанк завершив 2023 рік продажем майже 900 млн дол.