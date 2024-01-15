Ціни на золото перевищили $2050 на тлі попиту на активи-притулку та надій на зниження ставок

Ціни на золото зросли на азіатських торгах у понеділок, компенсуючи більшу частину своїх новорічних втрат, оскільки напруженість, що зберігається на Близькому Сході, стимулювала попит на активи-притулки, в той час як трейдери все ще чекали дострокового зниження процентних ставок Федеральною резервною системою.

Попит на жовтий метал збільшився, оскільки минулого тижня загострився конфлікт між США та пов'язаним з Іраном угрупуванням хуситів, що ознаменувало потенційне поширення війни між Ізраїлем та Хамасом.

Змішані показники інфляції в США також призвели до того, що трейдери в основному зберігають свої ставки на те, що ФРС може почати знижувати процентні ставки вже в березні 2024 року, що утримувало долар на низькому рівні та стимулювало деякі потоки в активи, чутливі до ставок.

О 07:27 EET спотове золото зросло на 0,2% до $2053,88 за унцію, а ф'ючерси на золото зі строком погашення у лютому зросли на 0,3% до $2057,85 за унцію .

Трейдери, схоже, зберегли в основному свої очікування того, що ФРС знизить ставку на 25 базисних пунктів у березні, принаймні, згідно з даними CME Fedwatch tool. Інструмент показав, що трейдери оцінюють ймовірність березневого скорочення в 70% порівняно з 64% ймовірністю, що спостерігалася минулого тижня.

Змішані дані щодо інфляції підтримали цю думку. У той час, як інфляція індексу споживчих цін у грудні зросла трохи більше, ніж очікувалося, інфляція індексу цін виробників знизилася сильніше, ніж очікувалося.

Цього тижня увага буде зосереджена на числених виступах представників ФРС, які, як очікується, дадуть більше інформації про перспективи банку. Проте деякі представники ФРС зменшують сподівання на швидке зниження ставок.

Невизначеність щодо динаміки відсоткових ставок у США, ймовірно, утримуватиме торгівлю золотом у діапазоні в короткостроковій перспективі. Але жовтий метал виграє від будь-якого зниження ставок за кредитами.

Серед промислових металів, ціни на мідь різко зросли після слабкого початку нового року, хоча негативні сигнали з Китаю погіршили перспективи червоного металу.

Ф'ючерси на мідь, термін дії яких спливає у березні, зросли на 0,8% до $3,7648 за фунт.

Центральний банк Китаю зненацька зберіг середньострокові кредитні ставки в понеділок на колишньому рівні, вказуючи на те, що найбільший у світі імпортер міді має обмежені можливості для подальшого пом'якшення грошово-кредитних умов та підтримки тендітного відновлення економіки.

Рішення, ухвалене в понеділок, також вказує на відсутність змін у базовій відсотковій ставці за кредитами в Китаї, віщуючи обмежені рівні монетарних стимулів для економіки, які досі мало зробили для підтримки зростання.

Дані з торгівлі Китаю у п'ятницю також показали падіння імпорту міді у грудні на тлі високих запасів та збільшення внутрішнього виробництва.