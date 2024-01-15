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АНАЛІТИКА

Долар вагається; юань падає після сюрпризу НБК

07:48 15.01.2024 |

Фінанси

 

Долар впав у понеділок на тлі очікувань зниження ставок Федеральною резервною системою в березні, в той час як юань впав до місячного мінімуму після того, як центральний банк Китаю здивував ринки, зберігши середньострокову ставку.

Народний банк Китаю у понеділок залишив відсоткову ставку без змін при пролонгації середньострокових політичних кредитів, кидаючи виклик очікуванням ринку щодо її зниження, щоб підтримати нерівне відновлення економіки Китаю після пандемії.

Це призвело до того, що материковий юань впав до місячного мінімуму в 7,1813 за долар, у той час як його офшорний аналог востаннє перебував на позначці 7,1863 за долар, тупцюючи поблизу місячного мінімуму, який було досягнуто у п'ятницю.

Валовий внутрішній продукт Китаю за четвертий квартал, промислове виробництво в грудні, роздрібні продажі та рівень безробіття входять до ключових економічних показників, які будуть опубліковані в середу, які, ймовірно, внесуть додаткову ясність у перспективи другої за величиною економіки світу.

На більш широкому ринку трейдери також стежать за даними інфляції у Великобританії, які з'являться цього тижня, оскільки увага ринку, як і раніше, зосереджена на тому, коли великі центральні банки світу можуть почати знижувати ставки цього року.

Стерлінг впав на 0,1% до $1,2739, хоча залишився неподалік свого двотижневого піку минулого тижня.

Євро коливався біля позначки 1,10 долара і востаннє піднімався на 0,05% до 1,0957 долара. Індекс долара впав на 0,1% до 102,40, зміщуючись в основному в бічному напрямку за останні кілька сесій.

Бети (bets) на зменшення ставки ФРС у березні набрали обертів після того, як дані у п'ятницю показали, що ціни виробників у США несподівано впали у грудні, що призвело до падіння прибутковості казначейських облігацій США.

«Ми пройшли повз публікації індексу споживчих цін і цін виробників у США, і ринок став ще більш переконаним у тому, що цикл пом'якшення політики ФРС розпочнеться у березні, при цьому зниження цін на 25 б.п. відбуватиметься на кожному засіданні, починаючи з цієї відправної точки», - сказав Кріс Вестон, керівник відділу досліджень Pepperstone. .

За даними CME FedWatch tool, ринкові ціни тепер вказують на 78% ймовірність того, що центральний банк США почне знижувати ставки в березні, порівняно з 68% ймовірністю тиждень тому.

В Азії єна залишалася під тиском на рівні 145,06 за долар на тлі очікувань того, що Банк Японії, швидше за все, збереже свої ультрам'які параметри політики без змін на майбутньому засіданні політики наступного тижня.

Австралійський долар, який часто використовується як ліквідна проксі-валюта для юаня, подорожчав на 0,13% до $0,6695. Новозеландський долар упав на 0,11% до $0,6234.

"Я очікую, що дані (у середу) покажуть слабку динаміку китайської економіки", - сказала Керол Конг, валютний стратег банку Commonwealth Bank of Australia.

«Це може стати перешкодою для ризикованих валют, таких як австралійський долар і ківі».

Тайванський долар впав до більш ніж тритижневого мінімуму в 31,222 за долар США після того, як Лай Цін-те з Демократичної прогресивної партії (ДПП) став президентом у вихідні, хоча його партія втратила більшість у парламенті.

Аналітики очікують, що цього тижня фондовий ринок Тайваню постраждає, оскільки примара політичного паралічу підживлює продажі на ринку, який зріс на 25% трохи більше ніж за рік.

"Загалом ми не очікуємо значних рухів ринку після виборів, враховуючи, що результати в цілому відповідали опитуванням, жодних серйозних змін в економічній політиці і, ймовірно, обмежений вплив на торгівлю між двома сторонами протоки", - заявили аналітики Goldman Sachs, які нейтральні щодо по відношенню до тайванського долара.
За матеріалами: investing.com
 

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