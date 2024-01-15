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Азіатські акції зростають, оскільки прогнози на зниження ставок зберігаються, Nikkei продовжує ралі
07:34 15.01.2024 |
Більшість азіатських акцій у понеділок виросли, подолавши ранню слабкість, оскільки трейдери продовжували робити ставки на те, що Федеральна резервна система зменшить відсоткові ставки достроково, а японські ринки продовжили ралі до 34-річних максимумів.
Але більшого зростання було стримано очікуванням важливіших економічних сигналів цього тижня, включаючи дані щодо валового внутрішнього продукту Китаю та інфляцію в Японії. Реакція Пекіна на президентські вибори на Тайвані також тримала трейдерів у напрузі.
Японський індекс Nikkei 225 показав найкращий результат серед аналогів четверту сесію поспіль, піднявшись на 1,1% до нового 34-річного максимуму, оскільки перспектива створення ультра-голубиного Банку Японії змушувала трейдерів сильно упереджено ставитися до місцевих акцій.
Очікується, що дані щодо японського індексу споживчих цін (ІСЦ), які будуть опубліковані пізніше цього тижня, покажуть стійке зниження інфляції, що дасть «блакитний» тон Банку Японії на його січневому засіданні.
Зважений індекс Тайваню зріс на 0,5% після того, як кандидат від Демократичної прогресивної партії (ДПП) Вільям Лай переміг на президентських виборах минулими вихідними, що значною мірою зберегло статус-кво для острова у його опорі до возз'єднання з Китаєм.
Лай разом із ДПП постійно заявляв про незалежність Тайваню, що було ключовим моментом гніву Пекіна. Минулими вихідними китайський уряд продовжував закликати до возз'єднання, і будь-які подальші дії Пекіна будуть під пильною увагою напередодні офіційної інавгурації Лая в травні.
Китайські індекси Shanghai Shenzhen CSI 300 та Shanghai Composite зросли на 0,2% та 0,4% відповідно.
Гонконгський індекс Hang Seng зріс на 0,1%, при цьому втрати акцій важковагових технологічних компаній обмежили зростання. Акції пошукової системи Baidu впали на цілих 10% після того, як у звіті повідомлялося, що його бот штучного інтелекту Ernie пов'язаний з китайськими військовими, що потенційно може спричинити санкції США.
Народний банк Китаю (НБК) несподівано зберіг середньострокові кредитні ставки, оскільки він бореться між підтримкою економічного зростання та запобіганням подальшим втратам юаня. Цей крок не означає жодних змін у ключовій процентній ставці за кредитами НБК у січні.
Проте китайські акції отримали деяку підтримку від вливання ліквідності з боку НБК.
Рішення, прийняте в понеділок, показало, що Пекін має обмежені можливості для подальшого пом'якшення грошово-кредитних умов і підтримки зростання, що може бути поганою ознакою для тендітного відновлення економіки після COVID.
Цього тижня основна увага буде приділена даним ВВП за четвертий квартал, які будуть опубліковані в середу. Хоча очікується, що зростання перевищить цільовий показник уряду в 5%, більшу частину цього зростання, як очікується, буде отримано через низьку базу для порівняння з попереднім роком.
Китайські акції показали найгірші результати на азіатських ринках у 2023 році, втративши від 10% до 20%, оскільки відновлення економіки після COVID не відбулося.
Азіатські ринки загалом зросли, хоч і незначно, оскільки трейдери продовжували робити ставки на швидке зниження відсоткових ставок у США після неоднозначних сигналів про інфляцію. Інфляція індексу споживчих цін у грудні зросла більше, ніж очікувалося, тоді як інфляція індексу цін виробників впала більше, ніж очікувалося.
Свято на ринку США також сприяло мізерним торговим сигналам у понеділок.
Австралійський ASX 200 та південнокорейський KOSPI зросли на 0,1% кожен.
Ф'ючерси на індійський індекс Nifty 50 показали помірковане позитивне відкриття. Інфляція за індексом оптових цін в Індії буде опублікована пізніше у понеділок після того, як дані у п'ятницю показали менше, ніж очікувалося, збільшення інфляції ІСЦ.
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