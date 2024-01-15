Фондовий ринок США закрився у п'ятницю майже без змін після коливань між скромними прибутками та втратами

Змішані доходи банків компенсували прохолодніші, ніж очікувалося, новини про інфляцію, які посилили надії на зниження процентних ставок з боку Федеральної резервної системи.

У п'ятницю дані показали, що ціни виробників у США несподівано впали в грудні, оскільки вартість таких товарів, як продукти харчування та дизельне паливо, знизилася, тоді як ціни на послуги залишилися незмінними третій місяць поспіль, на відміну від більш високих, ніж очікувалося. , показників споживчої інфляції.

За даними CME FedWatch Tool, очікування зниження ставки ФРС як мінімум на 25 базисних пунктів у березні зросли до 79,5%, із 73,2% на попередній сесії. П'ятничні дані також призвели до зниження прибутковості казначейських облігацій, хоча нещодавні коментарі деяких представників центрального банку відкідали будь-яке потенційне зниження ставок.

"ІЦП говорить нам щось, що трохи відрізняється від ІСЦ", - сказав Майкл Грін, головний стратег компанії Simplify Asset Management в Нью-Йорку.

«Це підвищує ймовірність того, що ФРС матиме свободу і ясність прийняти рішення про зниження відсоткових ставок, а фондовий ринок насправді не такий вже й стурбований, поки ставки не піднімуться значно вищими».

Промисловий індекс Dow Jones впав на 118,04 пунктів, або 0,31%, до 37 592,98. Індекс S&P 500 додав 3,59 пункту, або 0,08%, до 4783,83, а індекс Nasdaq Composite зріс на 2,58 пункту, або 0,02%, до 14 972,76.

За тиждень індекс Dow додав 0,34%, S&P 500 зріс на 1,84%, а Nasdaq піднявся на 3,09%. Прибуток S&P став найбільшим тижневим відсотковим зростанням з середини грудня, а для Nasdaq - найбільшим з початку листопада.

Акції Bank of America впали на 1,06% після того, як його прибуток у четвертому кварталі скоротився, оскільки кредитор узяв на себе одноразові витрати у розмірі $3,7 млрд, тоді як попередження Wells Fargo про падіння чистого процентного доходу на 7-9% у 2024 році призвело до падіння акцій банку на 3,34%. .

Але акції Citigroup зросли на 1,04% після повідомлення про збиток у розмірі $1,8 млрд у четвертому кварталі та заяву, що очікують подальших скорочень робочих місць.

Акції JPMorgan Chase знизилися на 0,73% після повідомлення про кращий за всю історію річного прибутку та прогнозу вищого, ніж очікувалося, відсоткового доходу на 2024 рік.

Індекс S&P 500 Banks впав на 1,26% після падіння на 1,7%.

Індекс Dow впав, в основному через падіння на 3,37% індексу UnitedHealth після того, як компанія повідомила про вищі, ніж очікувалося, витрати на медичне обслуговування, що призвело до зниження індексу приблизно на 120 пунктів.

Акції Delta Air Lines впали на 8,97% після того, як авіаперевізник знизив прогноз річного прибутку.

Акції Tesla втратили 3,67% після зниження цін на деякі нові китайські моделі та планують призупинити виробництво більшої частини автомобілів на своєму заводі під Берліном.

На NYSE число акцій, що ростуть, перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,4 до 1, а на Nasdaq падаючі акції випереджали підвищуються у співвідношенні 1,1 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P зафіксував 37 нових 52-тижневих максимумів і жодного нового мінімуму, тоді як Nasdaq зафіксував 134 нових максимуми та 86 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 10,57 млрд акцій порівняно із середнім показником 12,06 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.