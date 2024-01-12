Фінансові новини
- |
- 12.01.24
- |
- 19:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною
14:40 12.01.2024 |
Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю вдень, стабільний у парі з єною.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.
Звіт про динаміку споживчих цін у США за грудень, опублікований у четвер, показав істотніше, ніж очікувалося, прискорення темпів інфляції в країні. Це змусило інвесторів дещо стримати очікування щодо темпів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), зазначає Market Watch.
Увагу трейдерів тепер спрямовано на дані про зміну цін виробників у США за грудень, які будуть оприлюднені в п'ятницю.
Підтримку долару також надає загальне збільшення попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку з ескалацією напруженості на Близькому Сході.
Пара євро/долар за даними на 14:05 EET торгується на рівні $1,0952 порівняно з $1,0972 на закриття попередньої сесії.
Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала в інтерв'ю телеканалу France 2 напередодні, що боротьбу з інфляцією в єврозоні ще не завершено, і ключові ставки буде знижено тоді, коли з'являться чіткі сигнали, що темпи зростання споживчих цін у єврозоні наближаються до цільових 2%.
Також вона спростувала чутки про можливість свого дострокового відходу з посади глави регулятора, щоб приєднатися до нового французького уряду. Лагард очолила ЄЦБ 2019 року, її восьмирічний термін спливає 2027 року.
Курс фунта до долара опустився під час торгів у п'ятницю до $1,2727 з $1,2762 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною становить 145,20 єни проти 145,28 єни за підсумками торгів у четвер.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Сунак оголосив про 2,5 млрд фунтів військової підтримки для України
|Україна та Британія підписали безпековий договір, діятиме до вступу в НАТО
|Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
|США та Великобританія вдарили по об'єктах хуcитів у Ємені
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|BlackRock купує Global Infrastructure Partners за 12,5 млрд доларів: угода стане рекордною для інвестгіганта
|Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною
|НБУ оновив інституційну стратегію із фокусом на інклюзію та безбар'єрність
|НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,8562 грн/$1
|Європейські акції зростають після зростання економіки Великої Британії
|НБУ бачить потенціал для зниження ставок за кредитами після зниження облікової ставки до 15%
Бізнес
|Чип M2, 16 ГБ ОЗП і накопичувач до 1 ТБ: в інтернеті з'явилися характеристики Apple Vision Pro
|Найбагатша жінка у світі: як вона заробила 100 млрд доларів?
|VW разом з Bosch тестує систему автоматичного паркування й заряджання електромобілів, та встановлюватиме ChatGPT у авто
|Kia представила концепти зі змінним кузовом
|MSI показала на CES 2024 портативну ігрову консоль Claw A1M
|Intel анонсувала процесори Arrow Lake та Lunar Lake у другій половині 2024 року
|Єврокомісія схвалила створення спільного підприємства Volvo і Renault