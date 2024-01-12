Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів, стабільний у парі з єною

Долар США зміцнюється до євро і фунта стерлінгів на торгах у п'ятницю вдень, стабільний у парі з єною.

Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара відносно шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), додає 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - 0,07%.

Звіт про динаміку споживчих цін у США за грудень, опублікований у четвер, показав істотніше, ніж очікувалося, прискорення темпів інфляції в країні. Це змусило інвесторів дещо стримати очікування щодо темпів зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС), зазначає Market Watch.

Увагу трейдерів тепер спрямовано на дані про зміну цін виробників у США за грудень, які будуть оприлюднені в п'ятницю.

Підтримку долару також надає загальне збільшення попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку з ескалацією напруженості на Близькому Сході.

Пара євро/долар за даними на 14:05 EET торгується на рівні $1,0952 порівняно з $1,0972 на закриття попередньої сесії.

Глава Європейського центрального банку Крістін Лагард сказала в інтерв'ю телеканалу France 2 напередодні, що боротьбу з інфляцією в єврозоні ще не завершено, і ключові ставки буде знижено тоді, коли з'являться чіткі сигнали, що темпи зростання споживчих цін у єврозоні наближаються до цільових 2%.

Також вона спростувала чутки про можливість свого дострокового відходу з посади глави регулятора, щоб приєднатися до нового французького уряду. Лагард очолила ЄЦБ 2019 року, її восьмирічний термін спливає 2027 року.

Курс фунта до долара опустився під час торгів у п'ятницю до $1,2727 з $1,2762 напередодні.

Вартість американської валюти в парі з єною становить 145,20 єни проти 145,28 єни за підсумками торгів у четвер.