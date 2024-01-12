Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ оновив інституційну стратегію із фокусом на інклюзію та безбар'єрність

 

Національний банк України (НБУ) частково оновив інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", доповнивши її заходами, спрямованими на розширення фінансової інклюзії та забезпечення безбар'єрності банківського сектору, повідомляють на сайті регулятора в п'ятницю.

"Доступність фінансових послуг для всіх громадян - наш пріоритет... Рішення вже є: мобільні відділення, агентські угоди, вимоги щодо безбар'єрності та інклюзії в клієнтському сервісі. Ми беремо на себе лідерство в консолідації зусиль фінансової системи в цьому напрямі та прискоренні їхньої імплементації", - наводяться в релізі слова голови Нацбанку Андрія Пишного.

Зокрема, це стосуватиметься забезпечення фізичної доступності отримання фінпослуг для клієнтів з інвалідністю, а також надання цих фінпослуг дистанційно.

Зазначається, що реалізація цих заходів буде тісно пов'язана з подальшим розвитком ініціативи "Power banking 2.0" для забезпечення безперебійного доступу всіх громадян до фінпослуг на територіях з низькою фінансовою інклюзією, а також на прифронтових і деокупованих.

Зазначається, що банки спрямують свої зусилля на швидке відновлення послуг на цих територіях шляхом розбудови мобільних відділень, розміщення більшої кількості банкоматів, залучення комерційних агентів з надання фінансових послуг та розширення мережі відділень.

"Також Національний банк розробив план дій для забезпечення роботи сервісу "готівка на касі" на деокупованих територіях, який банки впроваджуватимуть разом із торговельними установами одночасно з відновленням фінансової інфраструктури на цих територіях", - йдеться в релізі центробанку.

Як повідомлялося, НБУ в травні оновив свою інституційну стратегію, раніше розраховану на період до 2025 року, зробивши її безстроковою та сфокусувавши на спротиві вторгненню РФ і післявоєнному відновленні, додавши до її цілей гнучкий обмінний курс і європейську інтеграцію фінсектору та змінивши її назву на "Фінансова фортеця". Вона зосереджена переважно на опір російській агресії та відновлення країни і є гнучким документом, до якого час від часу можуть вноситися зміни. Наступне оновлення стратегії заплановано протягом першого півріччя 2024 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1652  0,21 0,54 38,8932  0,20 0,52
EUR 41,9112  0,18 0,42 43,0372  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8300  0,20 0,53 37,8500  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес