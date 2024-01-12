НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 37,8562 грн/$1

Шмигаль, розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, яким був працівник КРАІЛ, доручив посадовцям опрацювати це повідомлення і повідомити уряд про результати. При цьому серед посадових осіб, яким доручили розглянути повідомлення, був і сам голова КРАІЛ.