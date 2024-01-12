Європейські акції зростають після зростання економіки Великої Британії

Європейські фондові ринки зростають в п'ятницю, чому сприяє економічне зростання у Великій Британії, оскільки інвестори чекають нових даних щодо інфляції в США та доходів великих банків.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,9% вище, CAC 40 у Франції торгувався з підвищенням на 0,8%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,9% .

Дані, опубліковані раніше у п'ятницю, показали, що британська економіка в листопаді зросла трохи сильніше, ніж очікувалося, при цьому валовий внутрішній продукт країни зріс на 0,3% у листопаді, перевищивши прогнози зростання на 0,2%.

Промислове та обробне виробництво зросло в листопаді після різкого спаду попереднього місяця, що вселяє надію на те, що економіка країни, одна з найслабших у Європі, зараз перебуває на шляху до зростання.

"У довгостроковій перспективі економіка, як і раніше, демонструє незначне зростання за останній рік", - сказав головний економіст ONS Грант Фітцнер.

«Однак у листопаді ВВП відновився, на чолі з роздрібними компаніями, компаніями з оренди автомобілів та комп'ютерними іграми, які мали жвавий місяць».

В інших країнах Європи, індекс споживчих цін у Франції зріс до 3,7% у грудні у річному обчисленні з 3,5% у попередньому місяці, тоді як індекс споживчих цін в Іспанії становив 3,1%, що є невеликим зниженням із 3,2%.

Однак у п'ятницю основна увага буде зосереджена на цінах виробників у США, особливо після того, як у четвер споживчі ціни в країні виявилися трохи вищими, ніж очікувалося.

Очікується, що у грудні індекс цін виробників у США зросте на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, що становитиме річне зростання на 1,3%, у той час як «базовий» показник, який виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії , впаде до 1,9% у річному вимірі.

У корпоративному секторі акції Burberry впали більш ніж на 8% після того, як британський модний люксовий бренд вдруге за три місяці попередив про прогноз прибутку на весь рік, звинувативши в цьому подальше уповільнення світового попиту.

Конкуренти, такі як LVMH та Kering, також повідомили про зниження попиту на товари високого класу на ключових ринках, включаючи США, Європу та Китай.

Однак велика увага буде прикута до банківського сектору США: пізніше в п'ятницю будуть опубліковані результати низки банківських гігантів, включаючи Bank of America, Citigroup та JPMorgan Chase.