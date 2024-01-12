Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ бачить потенціал для зниження ставок за кредитами після зниження облікової ставки до 15%

11:40 12.01.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кредити, ймовірно, все ще можуть дешевшати після грудневого зниження Національним банком України (НБУ) облікової ставки з 16% до 15% річних, вважає заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Водночас ми не очікуємо суттєвого зниження ставок за депозитами, особливо за строковими депозитами в гривні, зважаючи на якраз ті стимули, які ми надаємо банкам за допомогою нашого допоміжного інструменту - тримісячних депозитних сертифікатів", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Ніколайчук пояснив, що в ситуації з кредитами ставки залежать переважно від критерію ризикованості позичальників, водночас у корпоративному секторі ситуація з кредитоспроможністю позичальників покращується, судячи з динаміки непрацюючих кредитів та ефективності держпрограм кредитування.

Заступник голови Нацбанку висловив сподівання, що зниження кредитних ставок відбудеться завдяки зменшенню премії за ризик.

"Національний банк разом із партнерами розробляє стратегію розвитку кредитування, значна частина заходів якої має бути націлена на те, щоб цю премію за ризик у кредитних ставках, особливо для корпоративного сектору, суттєво зменшити. Це наше пріоритетне середньострокове завдання", - додав Ніколайчук.

Говорячи про ймовірність зміни облікової ставки у 2024 році, він зазначив, що жовтневий прогноз, згідно з яким облікова ставка залишатиметься на рівні 15% протягом усього року, є релевантним.

Заступник голови Нацбанку нагадав, що облікова ставка залежатиме від ситуації у фінансовій сфері, рівня інфляції, стану валютного ринку, міжнародних резервів і надходжень міжнародної допомоги.

"Під час дискусії на КМП (у грудні 2023 року) більшість його членів вбачали вищу вірогідність того, що ці фактори наступного року будуть сприятливими для того, щоб дозволити Національному банку знизити облікову ставку на 1-2 відсоткові пункти", - зазначив Ніколайчук.

Він також запевнив, що в новому прогнозному циклі, який закінчиться оприлюдненням оновленого макроекономічного прогнозу 25 січня, будуть враховані нові припущення, і регулятор презентує нові оцінки, зокрема, щодо облікової ставки.

"Чи залишиться в цьому прогнозі ставка на рівні 15% на весь 2024 рік, чи вона буде іншою, наразі я не можу вам сказати", - резюмував заступник голови НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: кредит
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9982
  0,1941
 0,51
EUR
 1
 41,7410
  0,0605
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1652  0,21 0,54 38,8932  0,20 0,52
EUR 41,9112  0,18 0,42 43,0372  0,10 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,8300  0,20 0,53 37,8500  0,25 0,66
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес