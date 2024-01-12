Долар зміцнюється, оскільки ринки оцінюють неоднозначні дані щодо інфляції у США

У п'ятницю долар залишався стабільним по відношенню до інших основних валют, оскільки інвестори зіставляли неоднозначний звіт споживчої інфляції в США з ринковими бетами (bets) на те, що Федеральна резервна система знизить ставки вже в березні.

Споживчі ціни в США зросли в грудні, оскільки орендна плата зберегла тенденцію до зростання, збільшившись на 0,3% за місяць і збільшившись на 3,4% у річному вимірі порівняно з прогнозами економістів в опитуванні Reuters про зростання на 0,2% та 3,2% відповідно.

Проте, згідно з даними FedWatch Tool групи CME, трейдери оцінюють ймовірність першого зниження ставки ФРС на 25 базисних пунктів у березні з ймовірністю 73,2%, а за нею будуть ще кілька.

"Ми знову бачимо невідповідність між ринковими цінами, даними та заявами ФРС", - сказав старший аналітик ринку City Index Метт Сімпсон.

"Поведінка долара США не дозволяє припустити, що доларові ведмеді злякалися", - сказав він.

Індекс долара тримається біля позначки 102,25, нижче за максим четверга в 102,76, але значно випередивши п'ятимісячний мінімум у 100,61, досягнутий у грудні, коли трейдери почали агресивно оцінювати низку скорочень ФРС цього року.

Чиновники ФРС мало що здобули з даних, а президент Чикаго ФРБ Остан Гулсбі дав зрозуміти, що він не впевнений, що ФРС досягла достатнього прогресу, щоб почати знижувати ставки.

"Коли ми маємо дані за тижні або місяці, мені не подобається зв'язувати нам руки", - сказав він.

Президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер заявила в четвер, що останні дані щодо індексу споживчих цін означають, що центральному банку, ймовірно, занадто рано знижуватиме свою ставку в березні.

«Що важливо для Федеральної резервної системи, то це те, що остання миля у поверненні інфляції до цільового рівня виявляється складнішою», - пишуть аналітики Commerzbank у замітці, додаючи, що вони очікують, що перше зниження ставок відбудеться не в березні, як ринки роблять бети (betting).

Євро застряг на позначці $1,0977 після зростання долара напередодні, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2776, що на 0,1% вище за день.

Тим часом японська єна коливалася в районі 145,11 за долар, утримуючи місячний мінімум у 146,41, досягнутий щодо долара США у четвер.

Єні допомогло зниження прибутковості казначейських облігацій США, яка залишилася на рівні близько 3,98% після виходу даних за індексом споживчих цін.

Офшорний юань практично не змінився на рівні 7,170, незважаючи на свіжі економічні дані, що свідчать про те, що економіка почала рік у хиткому становищі, оскільки регулятори продовжували підтримувати валюту на тлі очікувань, що політикам незабаром доведеться запроваджувати додаткові стимули.

Курс тайванського долара практично не змінився напередодні важливих президентських та парламентських виборів у суботу.

Що стосується криптовалют, біткойн востаннє залишався практично незмінним на рівні $46 118,00, піднявшись до дворічного максимуму за ніч після того, як Комісія з цінних паперів та бірж США в середу дала зелене світло на пропозицію ETF, пов'язаних з біткойнами.