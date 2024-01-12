Волл-стріт мало змінилася після даних щодо інфляції та ринку праці

Фондові ринки США закрилися в четвер невеликими змінами, оскільки новини про більш високу, ніж очікувалося, інфляцію та ознаки сили ринку праці послабили надії на швидке зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою цього року, але падіння прибутковості казначейських облігацій стримувало зниження.

У ході неспокійної сесії акції відкрилися зростанням, а еталонний індекс S&P 500 ненадовго перевищив свій рекордний максимум закриття 4796,56, досягнутий у січні 2022 року, перш ніж звести нанівець початкове зростання.

Після завершення 2023 року сильним ралі, акції щосили намагалися знайти висхідну динаміку: індекс S&P 500 піднявся всього на 0,21% порівняно з минулим роком, оскільки змішані економічні дані та коментарі представників ФРС змусили інвесторів знизити очікування щодо термінів та розміру ставок Центробанку США цього року.

Міністерство праці США повідомило, що споживчі ціни у грудні зросли більше, ніж очікувалося, оскільки американці платять більше за житло та охорону здоров'я. Окремий звіт показав, що кількість людей, які подали нові заявки на допомогу з безробіття, несподівано впала минулого тижня до 202 тисяч.

«Вони просто розуміють, що це таке. Те, що підштовхнуло його до зростання, було насамперед житлом», - сказав Скотт Ладнер, директор з інвестицій Horizon Investments у Шарлотті, Північна Кароліна.

«Ніхто не вірить, що це стане постійною проблемою, якщо не вважати інфляції, тому те, що спричинило «гарячий звіт», було чимось, що всі ніби ігнорують».

Коментарі деяких представників ФРС відштовхнули потенційне зниження ставок. У четвер президент ФРБ Клівленда Лоретта Местер і президент ФРС Річмонда Том Баркін заявили, що дані про споживчі ціни за грудень мало що зробили, щоб переконати їх, що інфляція зараз впевнено повертається до цільового показника центрального банку в 2%, при цьому потрібна додаткова інформація, перш ніж приймати будь-яке рішення щодо початку зниження ставок.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 15,29 пунктів, або 0,04%, до 37 711,02. Індекс S&P 500 втратив 3,21 пункту, або 0,07%, до 4 780,24, а Nasdaq Composite додав лише 0,54 пункту, до 14 970,19.

Падіння прибутковості казначейських облігацій допомогло стримати втрати акцій після того, як аукціон на суму 21 мільярд доларів у 30-річних облігаціях був добре прийнятий.

«Люди, як і раніше, стурбовані пропозицією на ринку казначейських облігацій. ... Чи достатній попит, щоб поглинути все це? І особливо в довгостроковій перспективі, справжній страх виникає у довгостроковій перспективі, і сьогоднішній аукціон був просто ідеальним», - сказав Ладнер.

Microsoft ненадовго випередила Apple як найдорожчу компанію у світі після того, як акції виробника iPhone впали майже на 4% з початку року через побоювання з приводу падіння попиту. Акції Microsoft зросли на 0,49%, а акції Apple втратили 0,32%.

Майже всі з 11 основних секторів індексу S&P 500 знизилися, при цьому лише енергетика та технології зросли на 0,16% та 0,44% відповідно.

Акції крипти (Crypto stocks) змінили раннє зростання та впали: такі акції, як Coinbase, впали на 6,7%, Bitfarms - на 13,33%, а Riot Platforms - на 15,82%. Регулятор цінних паперів США затвердив перший зареєстрований у США біржовий фонд (ETF) для відстеження спотових біткойнів пізно ввечері в середу.

Акції Citigroup впали на 1,77% після того, як звіти показали, що кредитор зарезервував близько $3,8 млрд сукупних витрат і резервів, що знизить його прибуток у четвертому кварталі, про що буде оголошено у п'ятницю.

Акції інших банків, у тому числі, впали: JPMorgan Chase - на 0,42%, Bank of America - на 1,33% та Wells Fargo - на 0,08% напередодні звіту про прибутки та збитки у п'ятницю.

Випуски, що знижуються, перевищували за чисельністю зростаючі акції з співвідношенням 1,3 до 1 на NYSE і 1,8 до 1 на Nasdaq.

Індекс S&P зафіксував 40 нових 52-тижневих максимумів та один новий мінімум, а індекс Nasdaq зафіксував 109 нових максимумів та 138 нових мінімумів.

Обсяг на біржах США становив 11,41 мільярда акцій порівняно із середнім показником 12,27 мільярда за всю сесію за останні 20 торгових днів.