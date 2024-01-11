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Долар дешевшає до основних валют перед публікацією даних щодо інфляції в США
14:32 11.01.2024 |
Долар США дешевшає до євро, єни та фунта стерлінгів на торгах у четвер перед публікацією даних про динаміку споживчих цін у Штатах.
Розрахований ICE індекс DXY, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), втрачає 0,12%, ширший WSJ Dollar Index - 0,13%.
Міністерство праці США оприлюднить дані щодо інфляції в країні за грудень о 15:30 EET.
Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає прискорення темпів зростання споживчих цін у Штатах минулого місяця до 3,2% у річному вираженні з 3,1% у листопаді. Експерти при цьому очікують уповільнення базової інфляції в США (індекс Core CPI) до мінімальних з травня 3,8% з листопадових 4%.
Динаміка інфляції безпосередньо впливає на рішення Федеральної резервної системи (ФРС) щодо грошово-кредитної політики. Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень базової відсоткової ставки, ймовірність її зниження американським ЦБ у березні оцінюють трейдери в 68,9%, за даними CME FedWatch.
"Наразі ринки все ще зберігають упевненість у швидкому розвороті політики ФРС, - зазначає аналітик Deutsche Bank Джим Рід, слова якого наводить Market Watch. - Однак керівники Федрезерву наразі здебільшого дають зрозуміти, що це станеться пізніше, ніж очікує ринок".
Так, президент Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Джон Вільямс заявив напередодні, що ставки в США, імовірно, мають залишатися високими протягом деякого часу, доти, доки не буде впевненості в тому, що інфляція повертається до 2%. "Дані показують, що ми вочевидь рухаємося в правильному напрямку, - сказав Вільямс. - Однак ми все ще далекі від нашої мети цінової стабільності".
Пара євро/долар за даними на 13:55 EET торгується на рівні $1,0981 порівняно з $1,0975 на закриття попередньої сесії.
Курс фунта до долара становить $1,2763 порівняно з $1,2743 напередодні.
Вартість американської валюти в парі з єною опустилася до 145,41 єни проти 145,76 єни за підсумками попередніх торгів.
Курс долара до юаня становить 7,1621 юаня проти 7,1715 юаня на закриття ринку в середу.
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